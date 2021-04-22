捷克智庫規畫來台設辦公室 外交部：樂意提供相關協助

媒體報導，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy, EVC）規劃今年下半年在台設立辦公室；外交部發言人歐江安今天表示，外交部對此表示誠摯歡迎，未來樂意比照國際智庫來台設點就簽證申請、入境配合檢疫、尋覓辦公地點、完成登記等事宜提供相關協助。

歐江安表示，EVC成立於2005年，是捷克重要智庫，主要研究範疇是境外影響力對民主體制的戕害，該中心在中東歐地區建立涵蓋外交、國防與安全領域的廣泛人脈，近年來專注研究假訊息在歐洲滲透樣態、強化民主防衛機制、民主國家共同面臨挑戰等議題，研究成果備受歐洲學界及政界人士肯定。

歐江安表示，透過我國駐外館處與全球各地智庫以合辦研討會或就共同關切議題進行研究、合作與交流，尤其擴大國際民主連結，一直都是外交部不斷努力推動的工作，外交部樂見「歐洲價值安全政策中心」（EVC）、德國瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation）、美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）、美國國際共和研究所（International Republican Institute, IRI），以及更多民主自由國家的智庫及NGOs選擇來台設點，印證台灣是亞洲捍衛民主自由的燈塔，以及保障人權的堡壘。