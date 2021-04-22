國務機要費除罪化公聽會 綠營推薦的專家為修法發聲

立法院財政委員會今天舉行「會計法第99條之1條文修正草案」公聽會，攸關國務機要費除罪案，民進黨團推薦的專家學者認為，特別費已除罪化，與特別費性質相同的國務機要費應該視為相同事務，以符合體系正義及憲法平等原則。

民進黨團推薦的律師黃帝穎說，今天談的是法律問題，而非藍綠問題，既然修法已經將首長特別費不追究刑責，那同樣性質的國務機要費，在民主法治國家，就應該相同情況、相同對待，不能給首長的特別費就不追究責任，總統就要追究，有違大法官解釋的「體系正義」，以及憲法平等原則。

黃帝穎說，再來是避免傷害司法，國務機要費一案，從一審判無期徒刑，再到更一審可判無罪，一個案件有這麼大歧異，都會被做解讀。

律師李勝琛說，今天修法不是要為某一個人背書，公聽會也不是要爭辯誰才是正確的法律見解，而是要還歷史真相，首長的特別費當初是仿造國務機要費，結果現在發生問題了，大家反而在講，國務機要費能不能像特別費除罪，「好像都反了」，不願面對歷史真正的軌跡。

律師洪偉勝說，民國一百年討論特別費除罪化，當時黨團提案理由仍表明上至總統下至村里長都有影響，但最後因政治考量，將總統的國務機要費因政治上考量將它拿掉，這是特定排除式的立法，有違反平等原則，且最不適合處理的是交給司法解決，因為無論國務機要費的判決，都無助於整件事的釐清。

南臺科技大學財經法律研究所教授羅承宗說，行政院主計處當年呈報給法院報告指出「國務機要費視同特別費」，現在要填補這道法學漏洞，唯有透過修法，相同事務、相同處理。

台灣民眾黨團推薦的社團法人台灣教授協會副秘書長彭睿仁則說，特別費與國務機要費兩者若沒有差別，為何不把國務機要費列為特別費同等對待？