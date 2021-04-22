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李義祥條款／政院拍板過失致死最重判10年 但不回溯太魯閣號事故

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院今通過刑法部分條文修正草案，調高過失致死刑責，凡有情節重大、造成3人以上死亡者，最高可處10年以下有期徒刑，但不回溯太魯閣號事故。本報資料照片
行政院今通過刑法部分條文修正草案，調高過失致死刑責，凡有情節重大、造成3人以上死亡者，最高可處10年以下有期徒刑，但不回溯太魯閣號事故。本報資料照片

台鐵太魯閣號事故，造成重大傷亡，主嫌李義祥雖被依過失致死等罪起訴，但因過失致死最高刑責僅5年。行政院會今通過刑法部分條文修正草案，調高過失致死刑責，分級處罰，凡有情節重大、造成3人以上死亡者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，但不回溯太魯閣號事故。

據了解，現行刑法276條的過失致死罪，刑責最重就是5年以下有期徒刑，無論犯罪者的情節輕重，法定刑一律都是5年以下；本次太魯閣號事故，各界都認為在刑法上有檢討修法的必要，行政院第一時間對外界的意見也很重視，即指示法務部收集意見、提出修法，以回應社會的期待和要求。

行政院政委羅秉成表示，刑法第276條條文修正草案，基本上針對過失致死的刑責做「層級化」，依情節加重，草案規定，若犯過失致死罪，保留一般情形，最重仍處5年以下有期徒刑，但有情節重大者，可處1年以上，7年以下有期徒刑；若為情節重大、而致3人以上死亡，可處3年以上、10年以下有期徒刑。

至於如何定義情節重大？羅秉成說，其內涵則審視行為人「注意義務」的程度，以及過失行為所造成的結果是否重大，也就是傷亡結果的程度重不重大。

羅秉成表示，此次修法就是要符合罪刑相當的原則，同時符合民眾的期待。他指出，故意殺人的法定刑起碼10年起跳，過失致死並非故意，過失犯在法律上要輕於故意，但現行刑責太輕，所以將過失致死造成最嚴重的情形，刑責提高到10年以下有期徒刑，與殺人罪的最低刑度是一樣的。

羅秉成說，此次修法，不單是針對交通事故，像是過去發生的氣爆、八仙塵爆等都一體適用，但將不能回溯到太魯閣號事故。

太魯閣 羅秉成

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