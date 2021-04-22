美國會推動重大抗中法案 外交部表示歡迎與感謝

美國聯邦參議院外交委員會21日審查通過「2021年戰略競爭法案」，反制中國大陸的經濟與影響力行為。外交部發言人歐江安今天表示，法案是參院民主、共和兩黨共同制定對中戰略方針的第一項重大法案，其中也納入多項友我條文，內容涵蓋台美安全、經濟、政治等各層面的夥伴關係，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安表示，法案內容包括重申美對台承諾、支持台灣自我防衛能力並嚇阻中國武力進犯、透過重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）及洽簽自由貿易協定（FTA）等方式強化雙邊經貿關係、支持台灣國際參與、協助因應中國銳實力攻擊，以及改善對台灣政府待遇。

歐江安表示，法案也納入了多項美國會審議中的友我法案，包括深化台美在語言及專業領域實質交流合作的「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），以及要求不得限制台灣政府代表或軍人在執行公務時展示具主權象徵的國旗或軍事徽章的「2021年承諾再保證法案」（Reassurance On Commitments Act of 2021, ROC Act）等友台內容。

歐江安說，外交部感謝美國國會長期以來不斷透過立法等方式，積極推動深化台美關係，彰顯美國會不分黨派對台灣的一致強勁支持。近年來台美關係的深化各界有目共睹，美國拜登政府上任後也持續不斷以具體行動展現對台美關係的重視與支持。外交部將持續關注法案的後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美全方位合作夥伴關係。