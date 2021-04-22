政院通過跟騷法草案 蘇貞昌：盼公布後6個月即上路

行政院會今討論通過「跟蹤騷擾防制法」，明確將跟騷行為犯罪化，並規範8類跟蹤騷擾行為態樣，最重刑責可處5年以下有期徒刑。行政院長蘇貞昌特別裁示，為使相關修法盡快上路，希望是公布六個月後施行。

屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，朝野立委皆盼早日完成跟騷法立法，要求行政院盡快提出版本。行政院日前召開審查會拍板「跟蹤騷擾防制法」草案，今於行政院會討論通過，送立法院審查。

草案內容原訂公布後一年後施行，不過蘇貞昌在會中認為跟騷法刻不容緩，應儘速上路，特別在會中裁示，將草案修正為公布後6個月後施行，也請內政部務必完成相關教育訓練，未來要在周全準備下儘速施行。

草案明確定義，所謂「跟蹤騷擾行為」是以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之下列行為之一，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

草案也列出8類跟蹤或騷擾的樣態，包含監視、觀察知悉他人行蹤、盯哨守候尾隨，或以其他類似方法接近特定人住所居所學校工作，場所；對特定人警告威脅嘲弄辱罵或其他相類似行為；利用電子通訊設備、網際網路等干擾行為，例如持續打無聲電話。

另外，包括過度追求，像是已經被拒絕了，仍要求約會、聯絡，或不斷寄送物品或是影像等，以及恐嚇、威脅要散布不利資訊，甚至是濫用特定人名義訂購物品等也在草案所規範的樣態當中。

內政部指出，若有跟騷行為，警察得以書面告誡，倘若2年內再有跟蹤騷擾，被害人得聲請保護令禁止。依據草案規定，法院於審理終結後，認有跟蹤騷擾行為的事實，且情節有必要者，應依聲請或依職權核發保護令，時效為2年，得並得以聲請延長。

草案並規定，跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金，且若犯者攜帶凶器或其他危險物品，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併50萬元以下罰金。而違反保護令者，可處3年以下有期徒刑，或科或併科30萬元以下罰金。

草案並規定，若犯跟蹤騷擾行為者，又違反保護令，經法官訊問後，認定有反覆犯罪之虞，得以羈押。