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趙少康：韓國瑜要選主席就改造國民黨 為選而選不必了
國民黨中常會28日將邀中廣董事長趙少康演講，也將在5月5日將黨主席選舉細則送交中常會通過，還未表態的可能人選、高雄市前市長韓國瑜動態備受關注。趙少康今受訪表示，韓國瑜不必等他宣布，要不要選可以自己做決定；如果要選就好好改造國民黨，讓國民黨重新執政，若只是為了選這個黨主席，那就不必了。
趙少康重申，韓國瑜曾說趙少康不宣布、自己不好決定，而他現在礙於一年規定應該是不能選，所以韓國瑜也不必等他宣布，要選不選韓可以做自己的決定，「這是很大的一件事情，他自己（韓國瑜）要做決定」。
趙少康說，韓國瑜要不然就不選，要選就要把國民黨好好改造，說服黨員，他當黨主席為什麼會比江啟臣、朱立倫好，來當黨主席就是要徹底改造國民黨，例如中常會。若韓來只是跟江、朱一樣，那他就不必來了，如果可以大刀闊斧改革，那就可以來。
趙說，選黨主席不做則已，要就是要好好做，讓國民黨重新執政，找到好的主張，讓黨員能振奮起來，不只是興奮劑，而是可以讓整個黨興奮很久，「如果他只是為了選這個黨主席，那就不必」。
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