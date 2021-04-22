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趙少康：韓國瑜要選主席就改造國民黨 為選而選不必了

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

國民黨中常會28日將邀中廣董事長趙少康演講，也將在5月5日將黨主席選舉細則送交中常會通過，還未表態的可能人選、高雄市前市長韓國瑜動態備受關注。趙少康今受訪表示，韓國瑜不必等他宣布，要不要選可以自己做決定；如果要選就好好改造國民黨，讓國民黨重新執政，若只是為了選這個黨主席，那就不必了。

趙少康重申，韓國瑜曾說趙少康不宣布、自己不好決定，而他現在礙於一年規定應該是不能選，所以韓國瑜也不必等他宣布，要選不選韓可以做自己的決定，「這是很大的一件事情，他自己（韓國瑜）要做決定」。

趙少康說，韓國瑜要不然就不選，要選就要把國民黨好好改造，說服黨員，他當黨主席為什麼會比江啟臣、朱立倫好，來當黨主席就是要徹底改造國民黨，例如中常會。若韓來只是跟江、朱一樣，那他就不必來了，如果可以大刀闊斧改革，那就可以來。

趙說，選黨主席不做則已，要就是要好好做，讓國民黨重新執政，找到好的主張，讓黨員能振奮起來，不只是興奮劑，而是可以讓整個黨興奮很久，「如果他只是為了選這個黨主席，那就不必」。

韓國瑜 國民黨 趙少康

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