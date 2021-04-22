蔡英文總統出席美國創新中心創新論壇

蔡英文總統上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，在合影時利用空檔與美國在台協會處長酈英傑交談。

美國創新中心（AIC）是美國在台協會於台灣設立的其中一個美國中心，其成立主旨為推動創新、科技、文化及設計，台灣總共有六個美國中心。AIC年度創新論壇匯聚各界具有遠見卓識的領袖，共同討論當前影響台灣、美國及全球的議題。在今年的論壇中，邀請到台灣微軟、3M台灣、小智研發、台達集團及Gogoro等美台企業的領袖，探討在實踐永續目標上的工作及挑戰，並與大眾分享如何在設計、科技、環境與商業目標間取得平衡。 蔡英文總統（右）上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，在合影時利用空檔與美國在台協會處長酈英傑（左）交談。記者曾學仁／攝影 蔡英文總統（中）上午到華山1914文創園區出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式。記者曾學仁／攝影