快訊

航海王贏股王！長榮突破80元關卡 市值逾4,200億超車大立光

全國首例！台師大111年起每學期改16周 年底就放寒假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文總統出席美國創新中心創新論壇

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
蔡英文總統（中）上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，與美國在台協會處長酈英傑（左二）等人一同合影。記者曾學仁／攝影
蔡英文總統（中）上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，與美國在台協會處長酈英傑（左二）等人一同合影。記者曾學仁／攝影

蔡英文總統上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，在合影時利用空檔與美國在台協會處長酈英傑交談。

美國創新中心（AIC）是美國在台協會於台灣設立的其中一個美國中心，其成立主旨為推動創新、科技、文化及設計，台灣總共有六個美國中心。AIC年度創新論壇匯聚各界具有遠見卓識的領袖，共同討論當前影響台灣、美國及全球的議題。在今年的論壇中，邀請到台灣微軟、3M台灣、小智研發、台達集團及Gogoro等美台企業的領袖，探討在實踐永續目標上的工作及挑戰，並與大眾分享如何在設計、科技、環境與商業目標間取得平衡。

蔡英文總統（右）上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，在合影時利用空檔與美國在台協會處長酈英傑（左）交談。記者曾學仁／攝影
蔡英文總統（右）上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，在合影時利用空檔與美國在台協會處長酈英傑（左）交談。記者曾學仁／攝影
蔡英文總統（中）上午到華山1914文創園區出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式。記者曾學仁／攝影
蔡英文總統（中）上午到華山1914文創園區出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式。記者曾學仁／攝影

美國在台協會 酈英傑

延伸閱讀

想低調回鍋卻低調不起來　丁怡銘聲量僅次蔡英文、負評拖累蘇貞昌

江啟臣：台灣面臨乾旱缺水籲蔡英文別讓人民變氣候難民

蔡英文下午見環團 孫大千：啟動「摸頭搓湯圓」三步驟

台大教授賀德芬查「小英論文」 今告教育部長求償千萬

相關新聞

勞部擅改初審文字 挨批藐視國會

立法院衛環委員會日前初審通過「勞工職業災害保險及保護法」草案，但衛環委員會召委、民進黨立委陳瑩昨天說，勞動部竟擅自竄改部...

影／千萬公噸的進口美豬失蹤？國民黨團請民眾協尋

國民黨立院黨團書記長鄭麗文、總召費鴻泰、首席副書記長陳玉珍、鄭正鈐與林奕華上午在黨團舉行「全國一起協尋美國豬」記者會，鄭...

趙少康：韓國瑜要選主席就改造國民黨 為選而選不必了

國民黨中常會28日將邀中廣董事長趙少康演講，也將在5月5日將黨主席選舉細則送交中常會通過，還未表態的可能人選、高雄市前市...

台鐵改革期程曝光 王國材：3年內企業化

太魯閣事件後，台鐵掀改革聲浪，公司化、企業化議題再度被提起。新上任的交通部長王國材今天說，預計三年內進行台鐵企業化。

蔡英文總統出席美國創新中心創新論壇

蔡英文總統上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「202...

配偶欄變空白透端倪 林為洲證實已離婚

根據監察院尚未公佈的財產申報資料顯示，國民黨立委林為洲年12月最新申報的資料顯示，其配偶欄已空白，林為洲也證實此事，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。