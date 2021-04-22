聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文總統出席美國創新中心創新論壇
蔡英文總統上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，在合影時利用空檔與美國在台協會處長酈英傑交談。
美國創新中心（AIC）是美國在台協會於台灣設立的其中一個美國中心，其成立主旨為推動創新、科技、文化及設計，台灣總共有六個美國中心。AIC年度創新論壇匯聚各界具有遠見卓識的領袖，共同討論當前影響台灣、美國及全球的議題。在今年的論壇中，邀請到台灣微軟、3M台灣、小智研發、台達集團及Gogoro等美台企業的領袖，探討在實踐永續目標上的工作及挑戰，並與大眾分享如何在設計、科技、環境與商業目標間取得平衡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言