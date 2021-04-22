兩挺兩反 828四公投民眾黨表態了

828公投案共有四項公投案，台灣民眾黨立法院黨團今公布對四項公投立場，分別是反對核四重啟、反對萊豬進口、公投不應綁大選和第三天然氣接收站遷離大潭藻礁地區。

民眾黨團在四個公投題目確定連署成功後，黨主席柯文哲授命立委張其祿成立民眾黨團公投小組，定期舉辦會議，檢視基礎資料，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如以及立委賴香伶、張其祿在今天世界地球日開記者會，公布民眾黨的公投意向。

賴香伶表示，核四重啟商轉，在台灣有客觀的不可行因素，柯文哲曾提到，台大醫院和台北市都做不出核災緊急應變的計畫，而台灣人口密度高，在首都圈使用核能發電有安全疑慮。極權統治的前蘇聯、民主國家的日本都發生過嚴重的核災，台灣的社會條件難以保證不會發生疏失。

高虹安指出，去年萊豬議題引起諸多紛擾，比起是否開放萊豬進口，民眾黨認為更重要的是「源頭管理，明白標示」，但執政黨在源頭管理上，選擇標註產地而非是否還有萊劑的方式混淆視聽，就連國中小午餐不應該使用含有萊劑的美國豬肉，也不願入法管理，僅更改午餐團膳的定型化契約，標註不應含有萊劑，使得管理強度大打折扣。

張其祿表示，公投應不應該綁大選，公投若與大選綁在一起，可以催出公職人員選舉的票數，但從兩黨政治的競選場合來看，就如2018年的九合一選舉，價值議題會在兩黨競合中各自歸隊，形成「全然支持」對抗「全然反對」。

蔡壁如說，本黨支持天然氣第三接收站，應遷離有珍貴藻礁的大潭地區，民進黨政府不能只限定討論外推方案，而不願意討論其他替代方案和源頭的節能減碳及增加整體氣源的減煤方案。今天爭議就是民進黨執政的中央政府和桃園市政府互踢皮球，遲遲不願意畫設保護區、自然地景，才會勞師動眾做公投。

邱臣遠表示，民眾黨接下來將在台灣各地進行一系列的公投議題推動工作，包含地方說明會、討論會、街講等多元化的方式，目標舉辦超過300場的地方活動；同時會訓練北、中、南、東的種子講員，希望讓本次的公投案能夠廣泛地被民眾討論，進而做下最符合自己需求的決定。