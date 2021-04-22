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王國材：改革沒成功會自己離開 鐵道局長傾向內升

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材(站立者)說，「心中是改革，改革沒成功，會自己離開」。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材(站立者)說，「心中是改革，改革沒成功，會自己離開」。記者曹悅華／攝影

太魯閣事故釀49死、超過200傷，時任交通部長林佳龍因此下台，由政次王國材接任。面對立委詢問改革規畫，王脫口「改革沒成功，會自己離開」。至於原先鐵道局長胡湘麟升任政次，新的局長人選，他說，「傾向內升」。

立法院交委會今天邀請交通部針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡、台灣小鎮漫遊及主題旅遊年執行之現況與後續規畫」做專題報告，並備質詢。今天也是王國材升任部長後第一次備詢，備受關注。

立委洪孟楷質詢時表示，這次部長至少回歸到業務機關專業，但很遺憾，4月20日交接典禮，不知道是部長太開心還是鬆懈，兩位部長在鏡頭前面笑很開心，還被媒體人說是時空錯亂白目之感。

王國材則說，那天是交接，露出笑容不代表對家屬沒有同理心，現在都還在處理事故後續。

洪孟楷質疑，最嚴重太魯閣事件，卻讓外界認為有人升官、有人等待新職的官場遊戲。王國材說，「心中是改革，改革沒成功，會自己離開」。

洪孟楷追問，當初林佳龍是行政院長蘇貞昌跟蔡英文總統任命，所以請辭要和蘇蔡一起請辭，那這次任命呢？

王國材說，蘇跟蔡對人事有討論過，最後由院長通知。但蔡有針對台鐵改革，當面和他討論過，在蔡的官邸，快接任前做討論。當時林佳龍在東部關懷現場，是代表林部長到官邸做討論。

洪孟楷說，王國材被稱為萬用工具人，828公投在即，公投過後內閣可能面臨總辭，是否有預期任期？怎麼安排短中長期規畫？有沒有信心比林佳龍2年3個月任期更長？

王國材說，沒想那麼多，跟時間在賽跑。短中長期規畫都有，長期三年內，一年內是短期。部長任期不是自己決定，但會做好。就算短也要做到最好，還是以成果、台鐵改革當作重點。

洪孟楷提醒王國材，要把問題做改革，成為主事者後可以主導跟去做，既然蔡蘇都認可，要好好做。

至於鐵道局長人選，王國材說，鐵道局長已經跟蘇貞昌報告，蘇也初步同意，會簽上去，「自己傾向內升」。胡湘麟過來交通部，就是讓鐵道團隊堅強化，不希望局長用代理，希望趕快上線，跟時間賽跑。

立委洪孟楷提醒王國材，要把問題做改革，成為主事者後可以主導跟去做，既然蔡蘇都認可，要好好做。記者曹悅華／攝影
立委洪孟楷提醒王國材，要把問題做改革，成為主事者後可以主導跟去做，既然蔡蘇都認可，要好好做。記者曹悅華／攝影

王國材 洪孟楷 林佳龍

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