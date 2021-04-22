被爆連二年資料「複製貼上」 王定宇財產申報改了

監察院今公布最新一期廉政專刊。上個月被爆連續兩年財產申報資料幾乎一模一樣的民進黨立委王定宇，也在本期揭露更正後資料，合計申報有存款238萬餘元、有價證券192萬餘元。

王定宇先前申報的2020年財產資料，與2019年高度雷同，包括台南市仁德區的3筆土地、2筆建物、2輛汽車、有價證券共193萬4070元、8筆保險，以及存款189萬7961元都連兩年一模一樣，僅申報債務有所異動，被質疑根本是「複製貼上」。

王定宇稱監院告知，申報人員誤觸，烏龍一場。但監院財產申報處隨即嚴正聲明，監察院絕無王定宇所稱「下載監察院資料時，申報人員誤觸2019年資料」情事，王定宇臉書所稱的「申報人員」，應是王定宇方面的人員；王後來也在立院受訪時說明，申報有誤並非監院的錯。

王定宇更正過的財產申報資料顯示，存款部份新增了一筆帳戶資料，合計申報有238萬6621元，另有有價證券192萬3140元，全是股票，且皆登記在太太李淑吟名下；此外也新增一筆全球人壽儲蓄險保單，並刪除原先申報的一筆保險，刪除項目為「三商美邦人壽保險公司二十年繳費金富寶養老保險」。

時代力量黨主席陳椒華也曾因為手寫時錯誤，誤植其中一筆房產的取得價額為25億元，陳椒華表示，是自己多寫了三個0，應是250萬才對；本次廉政專刊，陳也更正申報內容，將名下位於新竹市、台南市的4筆土地和建物取得價額，更改為「超過5年」。