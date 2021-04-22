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定位為犯罪！政院今將通過「跟騷法」草案 徐國勇：愈快過愈好

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院會今預計通過「跟蹤騷擾防制法」草案，明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，將要求約會、網路騷擾等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
行政院會今預計通過「跟蹤騷擾防制法」草案，明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，將要求約會、網路騷擾等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

行政院會今預計通過「跟蹤騷擾防制法」草案，明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，將要求約會、網路騷擾等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑。內政部長徐國勇今天赴立法院備詢前表示，此版本經過大家共同討論，很多團體也參與其中，希望愈快通過愈好。

立法院內政委員會今邀請徐國勇、警政署長陳家欽以「當前全國治安狀況、警察執法設備與警察勤務裝備機具強化情形」進行專題報告，並備詢。

徐國勇表示，「跟騷法」今天會在行政院會提出討論，預期會很順利通過，預計一周後即可正式進入立法院排審。

屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，民進黨立委羅美玲詢問，未來跟騷法通過後，能否防止類似憾事發生？徐國勇說，院版草案將跟騷定位為犯罪行為，警察調查權就沒問題。此法通過後，警察角色將變得相當吃重，若有相關跟騷行為，經過書面告誡後再違反，就會有保護令相關以及刑罰等制裁。

他也說，院版通過的草案，跟騷行為屬於告訴乃論，被害人如果提出告訴後，警方就會進行相關調查。日前屏東曾姓女子不幸遇害，是有機會阻止發生的。

警政署長陳家欽說，保障婦女安全是警政署責無旁貸的責任，警察絕對會全力以赴執行。

內政部長徐國勇。聯合報系記者陳正興／攝影
內政部長徐國勇。聯合報系記者陳正興／攝影

警察 徐國勇 立法院

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