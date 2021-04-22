蔡英文下午見環團 孫大千：啟動「摸頭搓湯圓」三步驟

蔡英文總統今天下午將接見環團，前立委孫大千在臉書表示，蔡英文正啟動「摸頭搓湯圓」三步驟，來因應珍愛藻礁公投即將帶來的政治風暴。公投領銜人潘忠政最應該送還給蔡英文的禮物，是那一張她曾經承諾「藻礁永存」的紙條。

一，製造環團內部分裂的假象。策動綠色側翼的環保人士，不斷呼應政府換湯不換藥的替代方案，來造成環團內部的裂痕和對立，進而影響社會大眾對於珍愛藻礁公投的看法。

二，營造政府誠懇對話的假象。派一個根本沒有決策權的陳吉仲登台演出，再加上一個林九萬來插花跑龍套，擺出一副什麼都可以談的樣子，再拋出一些毫無建設性的替代方案來虛應故事，進而軟化台灣人民對於守護藻礁的堅決意志。

三，塑造蔡英文謙卑溝通的假象。守護藻礁原本就是蔡英文一張無法兌現的芭樂票，明明就是滅絕藻礁的劊子手，和粉紅風暴的始作俑者，居然還可以裝得雍容大度來接見環團代表，真正的盤算，不就是為了希望金蟬脫殼的置身事外嗎？