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國民黨黨公職赴陸準則難產 李乾龍召集兩岸小組再研擬

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨祕書長李乾龍。 本報資料照片
國民黨祕書長李乾龍。 本報資料照片

國民黨中常會今天通過成立「兩岸交流相關規則議題小組」，由黨祕書長李乾龍擔任召集人；李乾龍表示，為因應疫情過後的兩岸交流，盼能訂下黨公職交流準則，真正建立和中國大陸的溝通管道。不過據了解，該準則從2月3日提出後在中常會被否決，之後曾召集過一次會議也淪為各說各話，恐怕在主席選舉結束前，都不會有結果。

李乾龍表示，因應疫情過後的兩岸交流，盼能訂下黨公職交流準則，並交由比較關心的中常委來提供意見。他坦言，大家覺得當時提出來的草案太草率，重新提出來再研擬不是壞事，裡面規定的不是那麼清楚，寫得清楚一點也好；他也說，上次開會有許多意見，希望制定可以更妥善，讓未來黨公職人員去大陸參訪有一些規範。

至於何時提出，李乾龍沒把時間說死，表示要看討論的狀況。不過有常委私下表示，上次討論大家意見都不同，也認為規範不夠清楚，如果要規範就要一次寫清楚，不是遇到狀況才又要再改，而且現在還有疫情，要等疫苗普及後才有可能赴陸，所以可以慢慢討論，一次訂清楚，不用急著一訂要在什麼時間送中常會。

文傳會副主委鄭照新會後轉述說，該小組將負責黨公職人員兩岸交流行為準則，和未來交流層級等，國民黨也將做好後疫情時代兩岸交流的種種準備，例如青年團團長曾提出青年世代交換學生、或是學生出外工作的需求等情況該如何因應都會列入討論。

李乾龍 中常會 國民黨

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