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基隆醫院自費打新冠肺炎疫苗首日 6成民眾來自雙北市

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆醫院自費打新冠肺炎疫苗，6成來自新北、台北雙北市。圖／部立基隆醫院提供
基隆醫院自費打新冠肺炎疫苗，6成來自新北、台北雙北市。圖／部立基隆醫院提供

今天是開放民眾自費接種新冠肺炎疫苗第一天，衛生福利部基隆醫院晚間公布數據，今天105位民眾預約，共86人完成報到及施打疫苗，其中有60位來自台北市、新北市等其他外縣市，14位為外籍人士。

部基表示，搶得頭香、第一位完成自費接種新冠肺炎疫苗的劉先生表示，因太太在菲律賓工作，但最近身體出現狀況需要他過去照料，站在需要、相信及支持政府的立場，選擇自費接種疫苗。

湛先生說，今天是特地從台北來的，本來以為基隆醫院規模不大、甚至是在有點偏僻的地方，沒想到就在市中心而已，交通便利、就醫環境舒適，而且醫護人員的技術相當優良「一點感覺都沒有、就完成接種了」，讓他非常驚豔。

衛生福利部基隆醫院長林慶豐說，鼓勵符合商務、出國工作、留學及就醫等人道考量民眾，可預約自費特別門診，自費特別門診採預約制，施打後需於留觀區休息30分鐘，未有不適者方能離院返家，以及需定期至疾管家「Taiwan V-Watch」系統回報自身健康狀況，以利後續追蹤及提醒。

他青示，接種疫苗後可能會產生些微不適，例如接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒等，但一般於接種後數日內均可緩解。如出現持續發燒、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速等症狀，請儘速就醫並告知曾接種疫苗，以利及時診治並釐清病因。

疫苗 新冠肺炎

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