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台捷共同舉辦圓桌論壇 討論氣候變遷及循環經濟

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
我方三位與談人循環台灣基金會董事長黃育徵、環保署環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀及國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（由右至左）分享台灣經驗。圖／外交部提供
我方三位與談人循環台灣基金會董事長黃育徵、環保署環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀及國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（由右至左）分享台灣經驗。圖／外交部提供

外交部今天表示，為了響應明天世界地球日，並促進台灣捷克在綠色能源、循環經濟及永續發展的國際合作，我駐捷克代表處與捷克首都布拉格市政府21日共同舉辦論壇，外交部長吳釗燮表示，台灣目前積極發展離岸風電等綠能建設，相信台捷兩國在綠色議題上也能深化開展合作。

明天是世界地球日，台捷21日舉辦「地球日的對話：台捷氣候變遷減緩及循環經濟圓桌論壇」，吳釗燮、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）應邀致詞，我國環保署官員及捷克環境部前部長Martin Bursík等人也參與討論。

吳釗燮以預錄影帶方式在開幕致詞時表示，氣候變遷不僅是環境問題，更是關乎人類安全與國際和平的重要課題，我方樂見在台捷全面性民主夥伴關係的基礎上，致力深化在氣候議題的合作，他讚揚賀瑞普透過與中東歐四國（V4）首都市長的合作，宣示支持歐盟綠色新政的前瞻作為。

賀瑞普致詞時強調，面對嚴峻的氣候問題，全球必須採取積極且具雄心的行動，更以「同舟共濟」形容國際合作在氣候治理的重要性，期盼與台灣政府及民間分享綠能建設及循環經濟的經驗，作為施政參考。

外交部表示，我方環保署官員、NGOs領袖及Martin Bursík等人另參與圓桌論壇，就氣候及減碳政策、有機廢棄物處理、營造業的循環經濟及智慧永續城市等領域交換經驗，並探索未來深化合作的方向。

外交部表示，台灣與捷克在經貿、科技、教育及防疫等各領域合作密切。這次圓桌論壇熱烈探討氣候與循環經濟領域的議題，有利持續增進台捷更廣泛的合作及全面性民主夥伴關係。

外交部長吳釗燮致詞。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮致詞。圖／外交部提供
布拉格市長賀瑞普致詞。圖／外交部提供
布拉格市長賀瑞普致詞。圖／外交部提供

捷克 外交部 吳釗燮 世界地球日 台灣

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