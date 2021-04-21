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江啟臣批交通部開心交接 「49條人命會不會覺得白白犧牲」

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席江啟臣。記者蘇健忠／攝影

國民黨中常會今要求消費者文教基金會交通組召集人李克聰發表「台灣如何才能有效改善交通安全」專題演講。國民黨主席江啟臣在會後批評，昨天交通部的交接感覺是「光榮卸任、開新上任」，完全看不到任何反省和檢討，「49條人命在天上看了這個情況，會不會覺得自己真的是白白犧牲」。

江啟臣說：「太魯閣事件發生以後，我們都很難過，但是又怎麼樣呢？」昨天大家看到部長交接，感覺上是光榮卸任，然後另一個開心上任，完全看不到對事件的反省跟檢討，這是四十九條的人命，請問台鐵局負責了嗎？負甚麼責？副局長升官，次長也升官，副局長升局長為何局長要拖三、四個月呢？

江啟臣表示，整個行政院團隊，根本不把人命當一回事，沒有看到任何行政責任的檢討，只有看到推諉卸責，全部推給包商，然後用所謂的立即起訴方式轉移大家的焦點，「大家已經忘記了真正的責任在政府」。政治責任，一個人扛掉了，但那個交接是在扛責任還是光榮卸任，不曉得49條人命在天上看了這個情況，會怎麼樣？會不會覺得自己真的是白白犧牲。

江啟臣表示，這是令人憤怒的事情，他沒有看到這個政府的謙卑跟檢討，罹難者的家屬、家人，還有數百個受傷的人，他們看到這是情何以堪？大家對於所謂台鐵的改革或是交通的安全，能夠還有什麼期待，「最後可能變成是我們自己，要自求多福」。

江啟臣 台鐵 國民黨

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