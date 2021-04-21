蔡英文明會環團 總統府：聚焦能源轉型到淨零轉型回應

明天蔡英文總統將接見「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表。總統府發言人張惇涵表示，總統府歡迎各位環團代表，這將是蔡總統從2017年以來，連續第5年與環團代表們，在422世界地球日前後面對面溝通，面對面交換意見。

張惇涵指出，與此同時，美國總統拜登也將於明天召開氣候領袖峰會，環團代表也有提出2050零碳排的相關訴求；因此蔡總統預計也將就「台灣從能源轉型到淨零轉型」相關議題進一步回應，並聽取環團朋友的建議，彼此交換意見。

張惇涵表示，依照過去慣例，總統府今年也邀集了包括環保署、農委會、經濟部、國發會等相關代表與會，今年也會就環團代表所提出的11個領域、49項議題分別進行討論；持續溝通、誠懇對話，一直是府方的立場，也期盼環團代表能夠在各項環境領域的議題上，提供政府部門建設性的建議。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，已準備1件黑底「夢幻藻T」，衣服上寫有「藻亮台灣礁傲世界」8字，要親送給蔡總統藉以體認藻礁值得保護。張惇涵指出，也有注意到部分環團代表要致蔡贈總統的物品，總統府除了表達感謝之意，也特別準備了「台灣抱枕」回贈，期許政府與民間能夠共同擁抱台灣、持續對話、互相擁抱，共同為台灣的永續發展，尋求多贏共識。