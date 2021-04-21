王國材、林佳龍笑顏交接 蔡詩萍批：給人時空錯亂的白目之感

釀49死的太魯閣號事件讓交通部長林佳龍下台，原交通部政務次長王國材昨（20）日升任交通部長。昨日上午的部長交接典禮中，王國材交接時露出的笑臉卻被國民黨批評「讓49個罹難者家屬情何以堪」，作家蔡詩萍也點評這場交接的歡顏秀讓他心沉到谷底，認為兩任部長忽略了交接的肇因是源自於太魯閣號的悲劇，指出公眾人物要知道在對的時間表對的態，「否則便會給人時空錯亂的白目之感」。

交通部新任部長王國材走馬上任，卸任部長林佳龍笑唱「因為你是我的兄弟」祝福王國材，王國材則表示看見林佳龍越來越輕鬆、充滿笑聲，他卻責任越來越大，並笑稱現在可能每天都要唱「囚鳥」這首歌了。氣氛歡愉的交接儀式讓國民黨立委賴士葆批評王國材「笑得多燦爛」，立委費鴻泰點名要蘇貞昌、蔡英文回應「看到王就任的甜美笑容有何感受」，作家蔡詩萍則表示，見到這一幕「心沉到了谷底」。

蔡詩萍要兩任部長思索此次交接的原因是源於事故，但49條人命的太魯閣事故擺在眼前，離任的部長理應要有「事為竟成」的遺憾，新任部長則應該要有「責任重大」的陰影，然而從兩人在交接典禮上的笑容不禁讓蔡詩萍質疑：「完全看不出台鐵積弊的治理迫在眉睫的沉重，彷彿不過是又一次有人升官，又一次有人離開但等著再被安排新職的官場遊戲而已！」

蔡詩萍認為，兩位前後任交通部長似乎太忽略的社會的感受、家屬的心情，以及在天的罹難者們，也忽略了社會大眾對台鐵翻身的期盼，批評這場交接典禮無疑是「交通部長歡顏秀」。