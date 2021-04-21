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杜微升台鐵局長 議員：民進黨蘇林派系鬥爭

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
台鐵新任局長將由副局長杜微升任。本報系資料照
台鐵新任局長將由副局長杜微升任。本報系資料照

經過太魯閣號事件後，空缺3個月的台鐵局長確定由副局長杜微出任，然而林佳龍20日才剛請辭生效，行政院長蘇貞昌卻立即拍板通過讓杜微升任台鐵局長。新北市議員葉元之認為，蘇揆火速批准台鐵局長人事，難道不是證明這是蘇、林兩派人馬鬥爭嗎？

葉元之表示，蘇、林都說過要找到最好的人選當台鐵局長，若現在局長仍由杜微擔任，那前3個月在等什麼？

葉元之也拿行政院發言人羅秉成所說，台鐵人事布局要從專業考量，指出這說法正好說明在2年前普悠瑪事故發生後，蘇貞昌根本不把台鐵改革放心上，才會讓台鐵局長懸缺3個月。

太魯閣號事件發生至今快20天，葉元之說，林佳龍下台、台鐵局長補實，但蘇貞昌政治責任依然沒說清楚。

台鐵 葉元之 杜微

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