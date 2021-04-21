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朱系青年組國安智庫 徐巧芯：並非針對江啟臣

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議員徐巧芯表示，成立智庫並非針對黨主席選舉或主席江啟臣。記者鍾維軒／攝影
台北市議員徐巧芯表示，成立智庫並非針對黨主席選舉或主席江啟臣。記者鍾維軒／攝影

台北市議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤及中國國民黨青年團團長陳柏翰等人今舉辦記者會，宣布成立「國家安全青年智庫」。由於7月將進行黨主席改選，徐巧芯表示，成立智庫並非針對黨主席江啟臣，而是想替黨找回國安與外交議題優勢。

國家安全青年智庫發起人邀請立法委員陳以信、陸委會主委辦公室前主任施威全和淡江大學戰略所副教授黃介正出席，了解青年對軍事衝突、兩岸交流、兵役制度、資訊戰、人口老化的看法。

徐巧芯強調，成立智庫的目的，是想替國民黨找回國安、兩岸、國防、外交等議題優勢，讓更多年輕人參與，並非針對江啟臣。

徐巧芯坦言，原本想等選完黨主席再成立智庫，但仍認為應盡快做事，所以找了不同的人加入，中和黨派色彩，「國民黨已經到這個地步，講誰是誰的人也無所謂，只要讓外界知道國民黨的年輕人有在做事就好」。

凌濤表示，國安青年智庫是個平台，且不分黨派，無論是國防還是外交議題，都希望能以知識論述，傳達年輕人的心聲，提出國安危機解方，這也是年輕世代最關心的事情。

陳柏翰則說，國民黨在外交或兩岸路線目前處於百家爭鳴的時間點，青年聲音不該被忽略，國民黨的論述也不能脫離社會主流光譜。他認為，對內要影響國民黨路線，對外希望能呈現國民黨新形象。

國家安全青年智庫表示，未來將積極與大眾溝通，試營運以來已經舉辦多場陸海空與外交講座，日前赴AIT與美方討論印太戰略。智庫認為，藍營必須推出值得信賴的國安路線，贏得民眾支持。

左起為前陸委會主委辦公室主任施威全、淡江大學戰略所副教授黃介正、立法委員陳以信、朱立倫辦公室發言人凌濤、新共和通訊社主編林家興、中國國民黨青年團總團長陳柏翰、中國國民黨松山區黨部委員周皜臣。記者鍾維軒／攝影
左起為前陸委會主委辦公室主任施威全、淡江大學戰略所副教授黃介正、立法委員陳以信、朱立倫辦公室發言人凌濤、新共和通訊社主編林家興、中國國民黨青年團總團長陳柏翰、中國國民黨松山區黨部委員周皜臣。記者鍾維軒／攝影

國民黨 青年 徐巧芯

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