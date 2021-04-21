丁丁效應！名嘴批羅秉成說謊不適任 謝系劍指蘇貞昌

媒體日前報導，行政院前發言人丁怡銘致電開嗆立法院長游錫堃辦公室開嗆，針對該傳言，政院發言人羅秉成前天駁斥該報導為不實指控，但游錫堃昨出面受訪並未否認，羅秉成不再回應，改由一位未具名的「政院人士」出面緩頰，引發爭議。不僅名嘴撻伐羅秉成說謊不適任，連謝系前立委都留言質疑行政院長蘇貞昌的用人風格。

媒體人黃暐瀚今天在臉書貼文「說謊的發言人，不適合繼續發言」，羅秉成身為行政院政務委員兼發言人，羅秉成前天語氣強硬否認上報報導，羅秉成當時說法是「該報導內容為不實指控、錯誤百出，希望媒體報導前，應嚴守自律規範，向當事人及行政院做好查證工作」。

黃暐瀚說，沒想到，行政院發言人強力否認的「假新聞」，第二天，卻被游錫堃出面回答記者提問，不否認政院未依循正常管道跟立院溝通，形同打臉羅秉成的否認。隨後，羅秉成不再回應，改由一位不知道何姓何名的「政院人士」出面緩頰說「溝通態度一向平和」。

黃暐瀚質疑，丁怡銘有沒有打電話到立法院長辦公室關切公投對案？如果沒有，上報亂寫，記者道歉；如果有，羅秉成身為發言人，指控媒體報導錯誤，還用詞嚴厲，這樣的發言人，還適合發言嗎？

他表示，所謂發言人，可以「不說」，不能「說謊」。羅秉成第一時間痛斥上報報導，但事後抽絲剝繭才發現，上報的報導內容，根本幾乎就是事情的全貌？報導中所述，丁怡銘去年卸任發言人之後，到今年3月1日「回鍋有給職顧問」，中間的這段時間，依舊天天進政院，沒識別證，也可以「用臉刷卡」的內容，又是否為真？政院警衛為什麼讓「無證人士」隨意出入政院？羅秉成發言人可不可以給社會各界，一個正確、負責、完整的說明？

黃暐瀚說，他很清楚，羅秉成不會說明，這事情也不會有答案；就像蔡英文總統公然說「進口萊豬是因為前兩任政府答應卻沒做到，得由她來收拾爛攤子」一樣，前兩任總統都出面否認了，蔡總統有解釋過嗎？

黃暐瀚貼文引發廣大討論，連綠營都質疑蘇內閣用人風格。民進黨前立委謝欣霓留言，「我也不明白，為什麼政院人士不敢公開自己的姓名？」她還指出，「重大交通事件發生，次長升部長，副局長升局長，這麼特殊的用人哲學，也只有蘇貞昌做得到」。