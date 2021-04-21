聽新聞
test
0:00 / 0:00
任內推街道正名？柯文哲：先制度化 與推修憲門檻差不多
台北市長柯文哲在「台灣阿北、柯文哲」新粉專中，拋出「街道正名運動」。柯文哲今天說，以渭水路為例，宜蘭已經有了，台北市第一條正名的路名，若他有想法再跟大家講。但依照目前台北市的自治條例，需五分之一住戶提案、四分之三通過，這已經與修憲門檻差不多了。
至於接下來怎麼推動正名？有綠營說，不如先改北平東路？柯文哲則表示，革命分階段，他心中有自己的藍圖。至於藍圖是什麼？柯回「我才不要跟你講」。
柯文哲今出席公安督導會報前受訪表示，對於議員簡舒培嗆柯「不改(路名)是小狗」，柯今則說，「我們不需回應每個議員的話」。北市府過去的自治條例寫得很不清楚，尤其作業要點門檻還蠻高，但自治條例要修就要送議會，還在想要怎麼送。
柯文哲表示，他任內處理全部街道正名當然不可能，因台北市路這麼多，不可能全部，但就是建立制度，比較容易去執行，慢慢來，至於什麼時候有相關配套？柯說，還要內部討論，自治條例、作業要點要修改蠻多的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言