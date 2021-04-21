任內推街道正名？柯文哲：先制度化 與推修憲門檻差不多

台北市長柯文哲在「台灣阿北、柯文哲」新粉專中，拋出「街道正名運動」。柯文哲今天說，以渭水路為例，宜蘭已經有了，台北市第一條正名的路名，若他有想法再跟大家講。但依照目前台北市的自治條例，需五分之一住戶提案、四分之三通過，這已經與修憲門檻差不多了。

至於接下來怎麼推動正名？有綠營說，不如先改北平東路？柯文哲則表示，革命分階段，他心中有自己的藍圖。至於藍圖是什麼？柯回「我才不要跟你講」。

柯文哲今出席公安督導會報前受訪表示，對於議員簡舒培嗆柯「不改(路名)是小狗」，柯今則說，「我們不需回應每個議員的話」。北市府過去的自治條例寫得很不清楚，尤其作業要點門檻還蠻高，但自治條例要修就要送議會，還在想要怎麼送。

柯文哲表示，他任內處理全部街道正名當然不可能，因台北市路這麼多，不可能全部，但就是建立制度，比較容易去執行，慢慢來，至於什麼時候有相關配套？柯說，還要內部討論，自治條例、作業要點要修改蠻多的。