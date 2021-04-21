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蔡英文：維持綠電穩定供應是大挑戰 必須建立國家隊

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／本報資料照
蔡英文總統。圖／本報資料照

民進黨今天中常會邀請中央大學資訊電機學院院長林法正，以「台灣推動非核家園與能源轉型之必要性-核安、減碳、綠電供應鏈」為題進行專案報告。蔡英文總統聽取簡報後表示，維持綠電穩定供應這個工程是持續的，而且也是相當艱辛的挑戰，政府必須對整體的技術及相應的基礎建設部分，建構一個國家隊。

蔡英文表示，林法正也是台電董事，所以對於整體發電相關的問題都非常地深入，這當中也很多技術性、且是蠻深入的問題，不論是儲電或是社會電網等，確實都是除了朝穩定發電以外，維持綠電穩定供應其實是一個很大的挑戰。

蔡英文說，這個工程確實是一個很大的挑戰，政府已經很盡力在做了，且從2016年開始就在進行，但是後面的路還很大，要做的事情也更多、更困難，這是政府必須要承擔的責任，因為國際的趨勢必然地朝這樣子走，所以這是國家一件非常重大的事；今天的報告也揭示了，除了現在所爭議的這些能源議題之外，將來的發電，或者是電力供應的挑戰，其實是更艱鉅。

能源議題有重啟核四、藻礁二案將在8月公投中投票，民進黨原計畫的300場說明會因太魯閣事故而延期。據悉，民進黨將在五月中重啟說明會，目前由行政院長蘇貞昌主講的首發場可能的時間為5月15日或16日，但包括時間、地點，目前仍未定案。

民進黨 蔡英文 綠電

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