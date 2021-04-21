聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡英文：維持綠電穩定供應是大挑戰 必須建立國家隊
民進黨今天中常會邀請中央大學資訊電機學院院長林法正，以「台灣推動非核家園與能源轉型之必要性-核安、減碳、綠電供應鏈」為題進行專案報告。蔡英文總統聽取簡報後表示，維持綠電穩定供應這個工程是持續的，而且也是相當艱辛的挑戰，政府必須對整體的技術及相應的基礎建設部分，建構一個國家隊。
蔡英文表示，林法正也是台電董事，所以對於整體發電相關的問題都非常地深入，這當中也很多技術性、且是蠻深入的問題，不論是儲電或是社會電網等，確實都是除了朝穩定發電以外，維持綠電穩定供應其實是一個很大的挑戰。
蔡英文說，這個工程確實是一個很大的挑戰，政府已經很盡力在做了，且從2016年開始就在進行，但是後面的路還很大，要做的事情也更多、更困難，這是政府必須要承擔的責任，因為國際的趨勢必然地朝這樣子走，所以這是國家一件非常重大的事；今天的報告也揭示了，除了現在所爭議的這些能源議題之外，將來的發電，或者是電力供應的挑戰，其實是更艱鉅。
能源議題有重啟核四、藻礁二案將在8月公投中投票，民進黨原計畫的300場說明會因太魯閣事故而延期。據悉，民進黨將在五月中重啟說明會，目前由行政院長蘇貞昌主講的首發場可能的時間為5月15日或16日，但包括時間、地點，目前仍未定案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言