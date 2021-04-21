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入黨2年改1年！民進黨下修黨職選舉資格 再掀派系角力

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨下修黨職選舉資格，再掀派系角力。圖／本報系資料照
民進黨下修黨職選舉資格，再掀派系角力。圖／本報系資料照

民進黨中常會今天在討論事項中通過修改「黨職人員選舉辦法」與「全國黨代表大會代表選舉辦法」，將黨職的選舉人、被選舉人資格限制，從入黨兩年皆下修為入黨1年；由於民進黨明年5月將進行2年一度的黨職改選，今天通過方案形同即日起到5月前入黨，都將在明年選舉中擁有投票權，各派系衝人頭黨員「軍備競賽」的疑慮再起。

有民進黨派系人士甚至表示，得知已有派系近1、2個月就增加了4、5000名黨員之譜。

民進黨發言人周江杰表示，今天通過的相關辦法明定，以選舉日為基準，黨員只要入黨滿1年，即具選舉權與被選舉權，參與投票或是參選黨主席、中執委、中常委等、全國黨代表、地方黨部主委等。

據悉，今天常會進行該案討論時，現場並無中常委發表反對意見，該案無異議順利通過。但有與會常委指出，「有意見的人今天會中都沒有發言，大家好像都覺得算了」。

該人士表示，以前是為了防堵人頭黨員，才把選舉、被選舉資格從1年改成2年，現在要改回來，「但現在人頭黨員解決了嗎？」若是被選舉人資格維持入黨兩年，僅選舉人資格下修為1年還比較合理，但這回也並非這樣修改；質疑僅把黨費從100元拉高到300元，是否就能提高人頭黨員的成本，達到防堵效果。

民進黨 投票

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