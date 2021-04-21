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韓國瑜這政績「高雄10年最有感建設」 鄭照新酸綠：2年勝10年

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市前市長韓國瑜。聯合報系資料照
高雄市前市長韓國瑜。聯合報系資料照

臉書粉絲專頁「高雄點」日前公布10年來最有感的建設，當中包括鐵路地下化、環狀輕軌、衛武營國家文化藝術中心等等，其中YouBike 2.0卻是高雄市前市長韓國瑜任內政績，擠下其他項目奪得2011年到2021年間高雄最有感建設第一名。對此，高雄市前新聞局長鄭照新昨（20日）表示「過去的市府團隊，兩年贏十年」。

「高雄點」在臉書公布2011年到2021年間高雄最有感建設，其中榜首是取代C-Bike的YouBike 2.0，接下來依序是鐵路地下化通車、環狀線輕軌通車等。高雄交通局長張淑娟表示，YouBike 2.0自去年7月開始營運，預估今年6月即可達到1千萬使用人次。

對於「高雄點」公布的10年間高雄最有感建設排行，網友紛紛表示，「YouBike 2.0一票，在高雄被養壞，去台北還嫌1.0太舊」、「YouBike 2.0站點變多了這點很不錯，椅墊變好喬（調整）了」、「YouBike一票，太方便了」。

對於2011年到2021年間高雄最有感建設，鄭照新20日在臉書PO文，他提到當年高雄是六都第一座全面啟用Youbike2.0的城市，甚至比台北的局部試用還早、還果斷，現在更被列入高雄10年來最有感的建設之一。

鄭表示，陳其邁市府不敢提的目前民眾最有感的政績，卻是「一個在高雄服務不到兩年的團隊努力達成的」、「是的，那三個字就是韓國瑜」。鄭接著提到，當時民進黨陳瓊華等人，為了資源利益唱衰市政，甚至「製造一個虛假的『電子韓國瑜』負面印象」。

最後，鄭照新在文末表示，過去的市府團隊「兩年贏十年」，反觀現在的邁團隊喊出「兩年拚四年」的口號，除了讓民眾看到空汙、慶記（台語諧音，意旨子彈）、工安案件「兩年像四年一樣多」，還有什麼可以兩年拚四年？

「高雄點」列出2011年到2021年間，十項高雄最有感的建設。圖擷自「高雄點」臉書粉專
「高雄點」列出2011年到2021年間，十項高雄最有感的建設。圖擷自「高雄點」臉書粉專

韓國瑜 YouBike 鄭照新

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