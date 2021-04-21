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世界地球日 江啟臣：行政院減碳辦公室去年只開一次會

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣說，大家更應該要意識到，氣候變遷是我國產業永續發展，沒有迴旋空間。本報資料照片
國民黨主席江啟臣說，大家更應該要意識到，氣候變遷是我國產業永續發展，沒有迴旋空間。本報資料照片

明天就是世界地球日，國民黨主席江啟臣今在中常會表示，蔡英文總統上任後在行政院成立能源和減碳辦公室，但去年只開過一次會；今年元旦，蔡總統也在演說中表示要找出符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑，但實際作為令人失望。目前我國尚有80%電力仍來自於天然氣及燃煤化石燃料的火力發電，排碳量偏高，要如何因應國際間對減碳的貿易關稅壓力，政府不應該毫無準備與因應。

江啟臣指出，民國105年蔡總統首次就職演說，強調「我們也不會在防制全球暖化、氣候變遷議題上缺席」，更宣示將在行政院設立專責的能源和減碳辦公室。言猶在耳，實際作為卻令人失望。行政院能源和減碳辦公室，從一開始原則每3個月召開一次，109年只在年底12月30日匆匆召開一次，聊備一格，只有敷衍、缺少作為。

江啟臣說，諷刺的是，蔡總統竟然仍在今年元旦談話中，再度提及「我們會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑。」足見蔡政府面對極端氣候的政策，還停留在工整的詞藻中，實際作為仍舊令人失望。

江啟臣說，我國更應該意識到，氣候治理已經成為國際外交主軸。拜登政府上任後，重返巴黎氣候協定，美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）在日前出訪中國大陸，並且發表聯合聲明，在美陸對峙下，氣候議題儼然成為劍拔弩張間僅存的共識。

江啟臣表示，明天4月22日是世界地球日，美國拜登政府更邀集全球重要的國家領袖，舉辦視訊峰會，再次證明氣候議題不但是我國無法迴避的立即危機，也是我國國際外交策略上的重要施力點。

江啟臣說，我國國際處境艱難，積極、務實參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會，恪遵各項公約規範，應是我國爭取國際認同的重要策略。國民黨呼籲政府，應該投入更多資源，研擬各項政策措施，以負起地球公民責任為出發點，拓展我國氣候外交。

江啟臣說，大家更應該要意識到，氣候變遷是我國產業永續發展，沒有迴旋空間，必須面對的困境、挑戰與契機。我國雖然已經在2015年頒布實施「溫室氣體減量及管理法」，至今仍尚未建立碳總量管制、碳費、碳稅、能源稅，或碳交易機制。在國際組織評比的「氣候變遷績效指標」中，當然也持續敬陪末座。

江啟臣表示，面對全球減碳與綠電要求日益嚴峻的壓力，依據現行的能源轉型規劃，到2025年時，尚有80%電力仍來自於天然氣及燃煤化石燃料的火力發電，排碳量偏高，要如何因應國際間對減碳的貿易關稅壓力，政府不應該毫無準備與因應。

江啟臣 減碳 氣候變遷

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