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AZ疫苗請一天假者為多 陳時中：國人要有信心

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會，出席者包括疫情監測組組長周志浩（前排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，後排為國立台灣大學醫學院附設醫院安全衛生室主任謝明儒。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，出席者包括疫情監測組組長周志浩（前排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥，後排為國立台灣大學醫學院附設醫院安全衛生室主任謝明儒。記者邱宜君／攝影

AZ疫苗我國已到貨31萬劑，自3月22日開打以來，公費接種人數僅3萬4000多人，但自費接種情形踴躍。接種情形方面，以台大為例，約有7％民眾因發燒請假，多以一天為主。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，幾個國家地區領導者都是打AZ疫苗者，BNT疫苗相對比較少，「呼籲國人要有信心」。

台大醫院安全衛生室主任謝明儒以台大醫院施打為例，台大院方提供有薪水的恢復假，若有發生不良事件，例如發燒的同仁便可申請恢復假休息。另外有時候晚上發燒，有疑慮不知是否到院採檢，院方提供24小時諮詢專線游主治醫師和總醫師值班，判斷是否立即就醫採檢或觀察休息。

謝明儒表示，台大目前接種1507人，約為7％請恢復假，症狀大部分是因為發高燒，合併肌肉酸痛頭痛。請一天假者比較多，請兩天的人數很少。

由於AZ一瓶提供10人為了避免醫療浪費，除了排程之外也有各單位聯絡窗口，如果有異樣不能施打，院方會聯絡單位窗口的後備人員，候補人員如果因為工作繁忙來不及施打，也有找人的群組，同心協力找人，避免疫苗浪費。

陳時中則表示，AZ雖然看到一些負面報導但是不良事件相對少，雖然效益比較低一點但是安全性絕對沒有比較差。疫苗的優點是防治重症死亡的效果是非常好的，呼籲符合資格的盡快施打。

至於自費疫苗接種踴躍，是否會加開自費的數量？陳時中則表示，滾動式是需要檢討，範圍也會檢討，施打劑量有考慮增加，但人員資格目前還沒有這樣的考慮。

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