喚女助理按摩惡法官被判免職 監委四個肯定、二個遺憾

新竹地院男法官吳振富被檢舉使喚女助理按摩及處理私事，並有歧視懷孕學習司法官等情事遭監院彈劾。懲戒法院昨判他免職、轉任桃園地院司法事務官。監察委員王美玉表示，尊重判決結果，對此有四個肯定，二個遺憾。

王美玉指出，首先要肯定判決認定法官與助理乃至律師轉任法官學員之間，雙方權力關係不對等，法官更應在此關係下謹言慎行，避免權力濫用甚至侵害人權；第二，判決指出職場上督導權人，固然可以對受監督者糾正、勸誡等行為，但仍應具合理性，若超出合理性或不符比例原則，便屬對受監督者人格尊嚴的侵害，有助受監督者人權之維護；第三，判決引據本院力陳的CEDAW公約(即消除對婦女一切形式歧視公約)，將公約規定具體落實在案例中；第四，本判決注意到吳振富自彈劾後到訴訟期間，或是否認違失，或是諉責他人的種種飾辯，毫無反省之心。

王美玉說，但該判決也有兩個遺憾，首先懲戒法院堅持監察院就同一案件併案移送審理，必須經過再次彈劾，因此對吳振富要求律師轉任學員代付餐費一事不予審理，如此法律見解悖於監察法規定。再者，一再宣稱公務繁忙的吳振富，在上班時間透過助理探詢法院內其他女性同仁感情狀況，縱使吳振富無不良動機而是為履行他人所託，鑒於感情狀況為個人資料應受保護及法官應謹言慎行，法官評鑑委員會與本院都認為此舉構成公器私用，逾越正常社交範圍，可惜懲戒法院認為無懲戒必要。

王美玉表示，此案是繼陳鴻斌法官案後，第二件法官與助理間分際失當的彈劾案件，審理過程中經歷法官法修正與施行，因此全案的審理與判決都有參審員參與，別具意義；此案的調查與彈劾事項，比起法官評鑑委員會來得廣，更加彰顯監察院獨立行使職權的功能。