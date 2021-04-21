總統明接見環團 綠委：盼三接外推能與環團達成共識

蔡英文總統將於明天世界地球日，在總統府內接見環保團體，預料將針對藻礁議題做溝通。民進黨立委鄭運鵬表示，希望三接外推的方案能得到環團的共識。

鄭運鵬指出，總統選在世界地球日和環團會面，表示政府非常重視公投議題，希望能在這個特別的日子做清楚完整的政策溝通，甚至達成某些共識。

他說，之前因為環團還在公投提案階段，所以和政府沒有很好的對話機會，即使和農委會主委陳吉仲會面，也是各說各話，造成很多資訊被片面解釋，這次由總統召集，希望有助於釐清相關資訊，不論公投結果如何，至少不會是在片面資訊下的公投決定。

鄭運鵬並表示，目前看起來經濟部和台電提出了接收站更往外移的方案，一定有助於環團擔心的生態影響，他認為，世界各國的接收站工程也沒有這麼用心維護環境，他期待這個方案能獲得和環團的共識。