快訊

境外確診+4！ 自斯洛伐克、印尼及菲律賓入境

廣達遭駭客入侵勒索1億美元？公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統明接見環團 綠委：盼三接外推能與環團達成共識

聯合報 / 記者陳熙文/台北即時報導
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片

蔡英文總統將於明天世界地球日，在總統府內接見環保團體，預料將針對藻礁議題做溝通。民進黨立委鄭運鵬表示，希望三接外推的方案能得到環團的共識。

鄭運鵬指出，總統選在世界地球日和環團會面，表示政府非常重視公投議題，希望能在這個特別的日子做清楚完整的政策溝通，甚至達成某些共識。

他說，之前因為環團還在公投提案階段，所以和政府沒有很好的對話機會，即使和農委會主委陳吉仲會面，也是各說各話，造成很多資訊被片面解釋，這次由總統召集，希望有助於釐清相關資訊，不論公投結果如何，至少不會是在片面資訊下的公投決定。

鄭運鵬並表示，目前看起來經濟部和台電提出了接收站更往外移的方案，一定有助於環團擔心的生態影響，他認為，世界各國的接收站工程也沒有這麼用心維護環境，他期待這個方案能獲得和環團的共識。

公投 鄭運鵬 世界地球日

延伸閱讀

2022誰是鄭文燦接班人？ 民進黨桃園市長黨內初選 鄭寶清各項民調數據領先

陶德率團訪台未見國民黨 鄭運鵬：不覺有必要跑這一趟

中職／鄭文燦應援被9正妹抬棺 鄭運鵬笑：當市長為這個

鄭運鵬批踩藻礁傷生態 陳玉珍：不認真上課只想黑同學

相關新聞

藍委批太魯閣事故是「政府殺人」 台鐵準局長杜微竟點頭

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，前交通部長林佳龍為此下台，懸缺逾3個月的台鐵局長人事案昨則終於定案，由台鐵局副局長杜微升任。...

喚女助理按摩惡法官被判免職 監委四個肯定、二個遺憾

新竹地院男法官吳振富被檢舉使喚女助理按摩及處理私事，並有歧視懷孕學習司法官等情事遭監院彈劾。懲戒法院昨判他免職、轉任桃園...

總統明接見環團 綠委：盼三接外推能與環團達成共識

蔡英文總統將於明天世界地球日，在總統府內接見環保團體，預料將針對藻礁議題做溝通。民進黨立委鄭運鵬表示，希望三接外推的方案...

會計法修法公聽會綠學者爭議多 藍：把公聽會當辯論庭

民進黨力推國務機要費除罪化，明在立院財委會辦「會計法第九十九條之一條文修正草案」公聽會。但國民黨團今質疑，民進黨團推派專...

侯友宜喊話2050年達淨零碳 黃偉哲：台南也會逐步落實

明天為世界地球日，新北市長侯友宜今天喊話目標2050年碳排放與吸收量平衡，達成淨零碳，將以八里率先在2030年作為示範區...

竄改初審法案？ 綠委批勞動部把立委當傻瓜、藐視國會

「勞工職業災害保險及保護法」本月15日甫經立法院衛環委員會初審通過，衛環委員會召委、民進黨立委陳瑩今指出，勞動部擅自竄改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。