會計法修法公聽會綠學者爭議多 藍：把公聽會當辯論庭

民進黨力推國務機要費除罪化，明在立院財委會辦「會計法第九十九條之一條文修正草案」公聽會。但國民黨團今質疑，民進黨團推派專家學者名單中暗藏涉案的前總統陳水扁御用律師，還有人曾被判刑，批評民進黨團把公聽會當辯論庭。

國民黨團總召費鴻泰表示，官員操守官箴是政府是否清廉重要指標，會計法就是防腐劑，現在民進黨只為了一個陳水扁，就要修法包庇貪汙，難道民進黨要與貪污畫等號？蔡總統是貪汙代言人？盼民進黨勿破壞國家體制。

費鴻泰說，他看到民進黨推薦出席明天公聽會的7位專家學者嚇一跳，其中台大法律系教授蔡茂寅因涉機場捷運案當白手套遭法院判刑3個月；南台科大財法所教授羅承宗2010年曾違反著作權法遭判刑確定，這樣的人選論點能相信？

費鴻泰也點名，台北大學助理教授洪偉勝，父親就是陳水扁委任律師；律師李勝琛也是同涉案的總統府前副秘書長馬永成委任律師；律師黃帝穎也是扁律師團之一，這些與扁有關的人會站在守護國家、公務員官箴角度，還是民進黨立場？

費鴻泰批評，陳水扁是中華民國有史以來最離譜的總統，目前遭偵辦、審理的貪腐案中，已執行就達10.9億元，扁夫婦比清朝乾隆皇帝時的和珅還和珅，敗壞國家風紀，「路人皆說他該死」，若修會計法還溯及既往，以後如何要求官員操守。

國民黨立委賴士葆也說，民進黨推薦出席明天公聽學者幾乎都與案子有牽連，，難道找不到可以公正討論案子的教授學者，還是「不演了，利益不迴避了」，把明天當成辯論庭，要替陳水扁辯論，這怎麼是公聽會，這些人應該去法院講。

賴士葆也提到，民進黨團總召柯建銘在朝野協商時說，陳水扁涉11個案件，國務機要費除罪也不會通通無罪，既然如此那為何要闖關修會計法？合理推測，是因除罪化後，不只扁，而是周邊相關涉案的人都可出去處理扁在海外的錢。

賴士葆說，陳水扁當過國家元首，民進黨要為扁案解套，就修赦免法，針對總統犯罪徒刑訂上限，幾年後就可除罪，「這個正當性還高一點」；若不修特赦法，蔡總統就拿出肩膀，以祈雨或經濟好為由大赦，免刑又免罪，一個人就可做決定，

賴士葆批評，當初朝野協商讓特別費除罪，未納入國務機要費就是因為還有案在審，不破壞司法；民進黨現在力推修會計法，但適用對象就只有陳水扁跟扁周邊涉國務機要費案的人，還稱是要建立制度，笑死人，把全台灣人當三歲小孩子？

國民黨團書記長鄭麗文也說，國家現在有諸多重大議題要面對，民進黨團與柯建銘在乎的竟是國務機要費除罪化，明天公聽會還連演都懶得演，自甘墮落至此；若覺得是歷史共業，會找不到乾淨的人參加公聽會？還是沒人想幫忙圍事？

鄭麗文也批評，國務機要費並不是柯建銘說的歷史共業，因全中華民國只有陳水扁與扁幕僚涉案，是民進黨的業，與過去特別費案朝野協商除罪化是兩碼子事；民進黨的業應該由蔡總統來解，自己修特赦法就好，不要破壞憲政體制。