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竄改初審法案？ 綠委批勞動部把立委當傻瓜、藐視國會

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「勞工職業災害保險及保護法」本月15日甫經立法院衛環委員會初審通過，預計本周五可望三讀，民進黨立委陳瑩今指出，勞動部擅自竄改部分條文的說明文字，且說明內容與結論違背，痛批勞動部藐視國會。記者葉冠妤／攝影
「勞工職業災害保險及保護法」本月15日甫經立法院衛環委員會初審通過，預計本周五可望三讀，民進黨立委陳瑩今指出，勞動部擅自竄改部分條文的說明文字，且說明內容與結論違背，痛批勞動部藐視國會。記者葉冠妤／攝影

「勞工職業災害保險及保護法」本月15日甫經立法院衛環委員會初審通過，衛環委員會召委、民進黨立委陳瑩今指出，勞動部擅自竄改部分條文的說明文字，且說明內容與結論違背，痛批勞動部藐視國會，踐踏我國法治。對此，勞動部職安署署長鄒子廉坦承「確實有不洽當的地方」，但絕非刻意，勞動部長許銘春也允諾兩周內提出檢討報告。

陳瑩表示，當初她提出臨時動議，在「勞工職業災害保險及保護法」第81條拿掉社會保險部分，用意是避免排擠到有實質工作、雇主卻未加保勞工，若沒有拿掉社會保險，這類勞工恐被當成國保對象，屆時喪葬津貼、失能給付等前後差額高達約200多萬。

陳瑩說，職災保險保護法上周歷經委員會初審，衛環辦公室同仁檢查後前後蓋了7個章，法案預計周五就要三讀，勞動部卻在大家檢查核定後，擅自將說明欄從原本的兩點改成三點，且多出的說明文，與委員原先提出的附帶決議相違背，「不要以為立委都是傻瓜」，委員會審完，勞動部還動手腳。

鄒子廉坦言，確實有不洽當的地方，但絕非刻意竄改，他願意承擔責任；許銘春則解釋，相信勞動部同仁不是惡意竄改，僅是作業疏忽，她站在首長立場體恤同仁辛苦，但疏失不該發生，署長也沒有善盡督導責任，勞動部會在兩周內查明，並提出檢討報告。

勞動部 保險 陳瑩

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