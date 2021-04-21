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新聞記者工作壓力大 記協盼建立守望記者權利機制

攝影中心 / 記者林俊良/台北即時報導
台灣新聞記者協會與台灣媒體觀察教育基金會今天公布「2020台灣媒體工作者權利受害紀錄報告」，邀請立委、媒體代表與會。記者林俊良／攝影
台灣新聞記者協會與台灣媒體觀察教育基金會今天公布「2020台灣媒體工作者權利受害紀錄報告」，邀請立委、媒體代表與會。記者林俊良／攝影

台灣新聞記者協會與台灣媒體觀察教育基金會今天在立法院發表「台灣記者權益監測計畫」成果，受訪記者認為不實訊息與疫情訊息法規對新聞工作自我審查有所影響，而老闆壓力與政府壓力是工作威脅的主因。記協與媒觀呼籲，「建立適當記者權利受害通報機制」。

台灣新聞記者協會與台灣媒體觀察教育基金會受記者聯盟委託，舉辦四次閉門工作坊，邀請電視、平面、新媒體工作者，分享各自工作場合權利遭受侵害的經驗與發出問卷後，發表「台灣新聞自由與記者權益監測計畫」成果，並發布「2020台灣媒體工作者權利受害記錄」。根據「2020年台灣新聞權利調查」顯示，過去一年中，新聞媒體工作者在工作中感受到威脅的前三項來源為30.1%「來自媒體老闆壓力」、25.3%「工作不穩定性」、23.8%「來自政府機關壓力」。

台灣新聞記者協會與台灣媒體觀察教育基金會今天公布「2020台灣媒體工作者權利受害紀錄報告」。記者林俊良／攝影
台灣新聞記者協會與台灣媒體觀察教育基金會今天公布「2020台灣媒體工作者權利受害紀錄報告」。記者林俊良／攝影

新聞自由 疫情

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