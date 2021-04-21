駭客勒索廣達一億美元 立委促資安國家隊解決

美國網路媒體Bleepingcomputer今早披露，一群使用勒索軟體Revil的駭客試圖勒索Apple要求買回產品藍圖，更涉嫌從Apple筆電製造商廣達電腦的網路中竊取大量數據資料，並要求支付天價贖金。台灣民眾黨立委高虹安指出，資安勒索比媒體報導得還多，許多大企業多受害，政府號稱已成立「資安國家隊」，盡快提出應對勒索軟體在內的資安解決方案。

高虹安說，駭客要求廣達必須在4月27日之前以加密貨幣XMR支付5000萬美元，或者在倒計時結束後支付1億美元，這個威脅四月上旬已在業界傳開，如果廣達不開始就贖金進行談判，「所有Apple設備的圖紙以及員工和客戶的所有個人數據將在隨後的銷售中發布」。

高虹安表示，現在資安勒索比大家以為的、檯面上看到的多很多，包括之前宏碁、仁寶都曾經遭到駭客鎖定攻擊並遭勒索贖金。即便是這麼大的公司，資安防護跟稽核都無法滴水不漏、防不勝防，一方面除了駭客的勒索手法與使用軟體持續進步外，另一方面則突顯我國企業資安人才缺乏與資安防護漏洞嚴重的問題。

高虹安表示，美國網路安全公司帕羅奧圖（Palo Alto Networks）分析發現，從2015年到2019年，勒索軟體的最高需求為1500萬美元，2020年，這個金額增長至3000萬美元。犯罪集團鎖定大企業作為狩獵標的，成為所謂的「Big game」。

災。

高虹安說，在交付贖金方面，易使用、加密因此難以追查的虛擬貨幣出現，解決了以往網路犯罪集團最傷腦筋的隱藏金流問題，除了盛行的比特幣（Bitcoin）之外，駭客也常要求以匿名隱私幣的XMR支付贖金，因為XMR無法追蹤交易，因此成為暗網常用的交易媒介。

「勒索軟體攻擊的氾濫，凸顯出我國企業資安的長期問題」，高虹安說，業界長期反應缺乏專業資安人才的培養計畫以及政府資源錯置，如CTF 競賽偏向駭客攻防技術，和實際政府和企業的防禦性資安人才需求有落差，如今就連企業資安防守的課程要找到合格師資也相當困難。

高虹安說，政府既已號稱成立「資安國家隊」，就應該盡快提出包括應對勒索軟體在內的資安解決方案，協助科技產業加強與整合資安防護資源，共同發展最適當的防禦因應措施，以保護我國科技產業與全民的資訊安全不受勒索威脅。