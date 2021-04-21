侯友宜喊話2050年淨零碳 有勞中央多幫忙

全球暖化加劇造成極端氣候，新北市去年搶先全台簽署「氣候緊急宣言」，市長侯友宜在世界地球日前1天市政會議上，喊話達成2050年淨零碳，將以八里率先在2030年作為示範區。侯友宜表示，這是艱難目標，要達成不能只靠地方，中央應比肩全球，推行減碳策略。

新北市2019年碳排放量1791萬噸，比《京都議定書》生效基準年（2005）減少6.2％，但英國研究指出，若碳排放量維持現狀，2060年全球會有6分之1土地埋在海平面下，造成不可逆災害。

因應氣候危機，新北市喊出新口號「零碳翻轉、新北先行」，目標2050年碳排放與吸收量平衡，達成「淨零碳」。

新北市短期先以後年成為無煤城市當目標，目前尚有南亞塑膠與林口發電廠使用燃煤，南亞塑膠預計2022年退場，林口發電廠則有待中央積極面對燃煤問題。

侯友宜提到徵收碳費，傳出中央每噸只收4美元，他認為，在碳爭抽要取得產業跟經濟發展平衡點，會尊重立法院權限，但要把這當作人民最關心的議題，才能讓綠色經濟永續發展。

另外，針對中、長期減碳策略，新北市也訂出目標，2030年將率先打造八里成為淨零碳區，還包括三重第二中心達成碳中和、都更或大型開發區要納入零碳設計，2050年實踐全市淨零碳。

環保局表示，會選八里主因是八里焚化廠發電是再生能源的一環，具體作法希望提升發電效率，增加再生能源比例。環保局統計，八里碳排放量約35萬噸，先前曾計算讓燃煤工廠退場能減少1萬噸排放量，會持續輔導工廠或商家用效能較好的設備幫助減碳。

侯友宜認為，要達成2050淨零碳，光靠地方努力不夠，中央應跟全球站在一起，在推動再生能源、氣候變遷行動法以及輔導產業轉型上都要再加把勁。