司法院擬設新聞及法治宣導處 立委：撒幣扶正黑機關？

司法院秘書長林輝煌今至立法院司法及法制委員會備詢，說明本年度立法計畫、預算凍結項目和司法院組織法第九條條文修正草案，其中司法院要增設「新聞及法治宣導處」，引來藍、綠立委狂轟，質疑以「國民法官」預算為幌子來扶正黑機關。

林輝煌強調新增「新聞及法治宣導處」不會增加員額，但「國民法官」新制宣傳費遭大幅刪減，7千萬元不夠用，且時程緊迫。

立法委員費鴻泰質疑「7千萬為何不夠用？」指富商翁茂鍾與審檢調警不當往來斲傷司法，至今還是「現在進行式」，司法院直說要司法改革，但法官被移送調查的人數卻是0人。

林輝煌回答，司法院只能行政調查，現有卷證資料都未顯示受調查人有犯罪嫌疑。

費鴻泰拿軍公教年改來舉例，指年金從七成五被砍到剩六成，但法官部分並未受影響，從翁茂鍾案來看，吃飯、收禮的法官都沒事，「軍公教會服氣嗎？」

費說，他一樣也支持法官，但翁茂鍾案是照妖鏡，司法院能向社會大眾交代嗎？他認為司改做好，老百姓自然會相信司法院的宣傳，他也相信絕大多數的法官是好人，但「幾個爛人讓大家都不相信你們」。

費鴻泰說「再多錢大家會相信嗎？」認為司法院不應等偵查機關調查不法，而應要主動處理，否則宣傳國民法官法的效果不會大。林輝煌則表示司法院沒有偵查權，只能做行政調查，但偵查機關若認為有違法之虞而調查，司法院尊重。

立法委員何志偉詢問法院判決書製成新聞稿的標準為何？林輝煌表示，目前只要是受矚目的案件要宣判，法院都會預先規劃，審判庭會先擬好新聞稿。

立委黃世杰認為司法院與其「拍電影、請小編」，不如維護好訴訟品質；他認為法官在做出判決後，要由非審判當事人的發言人來「說明案情」是很奇怪的事。