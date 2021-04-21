司法院擬設新聞及法治宣導處 立委：撒幣扶正黑機關？
司法院秘書長林輝煌今至立法院司法及法制委員會備詢，說明本年度立法計畫、預算凍結項目和司法院組織法第九條條文修正草案，其中司法院要增設「新聞及法治宣導處」，引來藍、綠立委狂轟，質疑以「國民法官」預算為幌子來扶正黑機關。
林輝煌強調新增「新聞及法治宣導處」不會增加員額，但「國民法官」新制宣傳費遭大幅刪減，7千萬元不夠用，且時程緊迫。
立法委員費鴻泰質疑「7千萬為何不夠用？」指富商翁茂鍾與審檢調警不當往來斲傷司法，至今還是「現在進行式」，司法院直說要司法改革，但法官被移送調查的人數卻是0人。
林輝煌回答，司法院只能行政調查，現有卷證資料都未顯示受調查人有犯罪嫌疑。
費鴻泰拿軍公教年改來舉例，指年金從七成五被砍到剩六成，但法官部分並未受影響，從翁茂鍾案來看，吃飯、收禮的法官都沒事，「軍公教會服氣嗎？」
費說，他一樣也支持法官，但翁茂鍾案是照妖鏡，司法院能向社會大眾交代嗎？他認為司改做好，老百姓自然會相信司法院的宣傳，他也相信絕大多數的法官是好人，但「幾個爛人讓大家都不相信你們」。
費鴻泰說「再多錢大家會相信嗎？」認為司法院不應等偵查機關調查不法，而應要主動處理，否則宣傳國民法官法的效果不會大。林輝煌則表示司法院沒有偵查權，只能做行政調查，但偵查機關若認為有違法之虞而調查，司法院尊重。
立法委員何志偉詢問法院判決書製成新聞稿的標準為何？林輝煌表示，目前只要是受矚目的案件要宣判，法院都會預先規劃，審判庭會先擬好新聞稿。
立委黃世杰認為司法院與其「拍電影、請小編」，不如維護好訴訟品質；他認為法官在做出判決後，要由非審判當事人的發言人來「說明案情」是很奇怪的事。
針對司法院及所屬機關新聞發布作業要點規定，立委江永昌也質疑為何最清楚案件及判決理由的審判法官擬了新聞稿，不能自己決定內容並發出，非要經過根本連案卷都沒碰過的院長？
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