影／江啟臣砲轟中央不重視氣候變遷 台灣會變氣候難民

立法院經濟委員會今天上午到台中市視察福田水資源回收中心，並聽取中部「供五停二」的各方意見。國民黨主席江啟臣現場砲轟中央，行政院的「能源及減碳辦公室」是總統蔡英文在2016年上任成立的，每3個月要開一次，那個召集人應該是政委，去年12月30日開一次，2018、2019年只開了2次，都是嘴巴說，至今看不到任何減碳作為，氣候變遷是所有問題的主因，未來問題會一波一波會出來，從缺水到現限水，若不從氣候變遷問題因應，台灣會變成「氣候難民」。

「他們很糟糕，連會都沒有開」，國民黨主席江啟臣指出，照理說，行政院底下有能源減碳辦公室，連缺水問題都不知道源頭是因為氣候變遷，他呼籲蔡英文政府「不要什麼都用嘴巴講」，講一套好聽的話，但什麼都沒做，連減碳辦公室都不照規矩開會，更不要談提出什麼具體作法。

江啟臣說，歐盟未來要實施碳稅或類似相關限制，政府未提出因應措施，台灣的大企業只好自己跳出來結盟，想辦法因應國際趨勢壓力，這是相當諷刺的事情。 2025年之後台灣綠能達不到20%，火力可能達80％，沒有減碳反而火力全開，台灣會面臨很大國際壓力，台灣內部環境受不了就算了，國際、產業壓力也會受不了，當歐盟、美國乃至於中國大陸都在談氣候變遷議題，我們政府有任何作為嗎？

江啟臣說，台灣這次缺水的根本問題是氣候變遷，這是所有問題的源頭，缺水的傷害不是只有工業用水、民生用水，農業也會造成傷害，自己選區的葡萄已變成「石頭葡萄」，又乾又硬，農業停灌，是要讓工業用水可以用。

江啟臣說，農業已分區停灌，影響農民生計，問題一波一波會出來，缺水到限水，若不從氣候變遷因應，台灣一定會變成氣候難民，每天打火救急也解決不了，這是未來國際、全球會重視，台灣減碳做的太糟，會影響到產業，還會面臨國際壓力。

水利署長賴建信表示，水利署從民國98年開始研究氣候變遷，去年沒有颱風雨、冬雨、春雨，去年7月13日就開始應變。台中市前一次下大雨是去年5月22日，之後就沒有明顯降雨，因為有因應，才能撐到現在。前瞻計畫的桃竹幹管和鑿井計畫也是因應，否則台中情況就會更惡劣。