租金補貼搭配包租代管 花敬群：5月啟動機制

立法院內政委員會今天審查「都市計畫法」修正草案，朝野立委關注包租代管進度，內政部次長花敬群備詢時表示，5月起內政部會把包租代管和租金補貼做一次整合，申請租金補貼的房東、房客，也可以轉軌申請社會住宅包租代管，一起來參與。

國民黨立委林思銘質疑包租代管成效不如預期，民進黨立委張宏陸詢問，包租代管和租金補貼搭配的效果如何？

花敬群指出，包租代管一開始進度估計確實比較樂觀，但從過去3年執行經驗來看，每月逐月遞增，今年第一季平均每月有902件媒合，3月已經到1227件，預計4月也有滿亮麗的數字，如果用這樣的速度前進，接下來一年達到1.5萬件的媒合數，是可期待的。

花敬群表示，從五月開始，內政部會把包租代管和租金補貼做一次整合，申請租金補貼的房東、房客，也可以轉軌申請社會住宅包租代管，讓績效能更有效突破。現在大約有11.6萬戶的租金補貼在線上服務中，轉軌過來不會增加負擔，反而會有新的誘因。

他說，內政部正朝這個方向規畫，行政院也已經核定，5月起進入包租代管第三期，就會開始啟動這個機制。未來若有幾千戶轉到包租代管，再搭配現在沒有轉軌的進度，加起來一年達到1萬戶到1.5萬戶的目標是可期待的。

張宏陸建議，房東若將房子租給弱勢戶，可再增加免稅額。花敬群說，認同方向，但還是要和財政機關溝通，大家一起努力。