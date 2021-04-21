懲戒法院認定丁允恭無性騷擾 監委堅惠容不服提上訴

懲戒法院3月24日就監察院對總統府前發言人丁允恭有辱官箴案宣判丁撤職並停止任用2年。查案監察委員紀惠容今天表示，懲戒法院僅就行為不檢予以懲戒，卻未認定性騷擾成立，甚表遺憾，已於本月16日提出上訴。

懲戒法院原判決載明，丁允恭於臉書所張貼之合照，顯示丁允恭與Y女均衣著整齊，面對鏡頭，Y女頭靠在丁允恭肩上，另有一不詳男子背對鏡頭坐在附近，依現代人一般生活經驗與社會通念合理觀察，該張照片僅足認為其二人有親密之男女朋友關係，尚難認為含有性意味或性別歧視等意涵，丁允恭率將該照片貼出，縱然Y女因而擔心另拍之私密照曝光而要求刪除或產生後續工作困擾，只能認有違公務員服務法第5條公務員應謹慎之規定，究難認係性騷擾。

紀惠容表示，性騷擾防治法第2條所稱之性騷擾，具有以下重要要件，一、違反其意願；二、行為與性或性有關；三、行為不受歡迎；四、行為不具合理性。針對懲戒法院之原判決，既已認定丁允恭就其任職新聞局長期間，故意於2017年2月27日（Y女已北上與其分手）上傳合照，讓Y女被傳為小三，造成後續之工作困擾與處於敵意環境等事實，懲戒法院卻未考量Y女遭冒犯的敵意，僅以單一照片穿著整齊，認為難以認定有性意味或性別歧視等意涵，而判定丁允恭無性騷擾，難以服人。

紀惠容指出，既然懲戒法院認定親密關係，而親密關係即涉及含有「性」或「性別」有關行為之意涵，卻又辯稱難認性騷擾，懲戒法院的判決前後說詞矛盾。

紀惠容表示，此案問題並不在於情慾，而在於違反Y女意願、傷害隱私，和權力壓迫；案件是未經同意的曝光，造成痛苦的並不是性本身，而是不平等的性別權力，以及這個不平等所促成的，對女性之暴力，且實務上，男女朋友、夫妻等親密關係，仍存有性侵害性騷擾案件（性脅迫）的判決存在。

紀惠容說，每個人都應該受到尊重，任何人都沒有權利侵犯他人，仍將持續負起維護婦女權益的憲法職責，積極落實婦女人身安全的權益保護。