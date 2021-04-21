邱太三批無能澄清九二共識 國民黨反指蔡英文仰人鼻息

陸委會主委邱太三昨天接受媒體專訪時，指中共當局承認「九二共識」並向國際宣稱台灣是內政問題，因國民黨無能力澄清，讓台灣在國際被排擠，要參與國際組織還得仰賴中共當局鼻息。國民黨對此表示，邱太三上任已近2個月，應研讀「九二共識」緣由，並請教蔡英文總統是如何「仰人鼻息」以參與2016年5月的世界衛生大會（WHA）。

國民黨重申，「九二共識」是後來對1992年台海兩岸所獲致共識的概括表述，對李登輝和馬英九政府的意涵就是求同存異的「一中各表」，也是2008年5月起，兩岸恢復制度化協商的重要基礎，國民黨及其政府主張「一中各表」的「一中」就是中華民國，從無第二種解釋。

國民黨指出，邱太三刻意忽視兩岸曾既各自表述法理與政治立場，又可以推進兩岸功能性合作，表示他還是裝作不明白「九二共識」的「創造性模糊」。

邱太三將目前外交困境卸責於國民黨，國民黨強調，邱太三根本是昧於事實，而且否定了當時政府官員的努力。國民黨請問蔡英文總統能否在任內提升邦交國數目、有意義參與重要國際組織？能否不與中共唱和，並依法節制，真正堅定地捍衛中華民國？

國民黨質疑蔡英文總統在國際空間擴展上節節敗退，其執政團隊卻始終忽視兩岸關係對台灣國際空間的關鍵影響，又提不出解方。蔡英文總統執政後的第一周，拿著註明「符合一中原則」的世界衛生大會邀請函，指派林奏延前衛福部長率團出席，會議發言絕口不提「台灣」，當時才是仰人鼻息。

國民黨質疑邱太三顯然知道兩岸之間走不通，但又受到美國拜登政府要求兩岸進行建設性對話的壓力，所以除了向對岸進行毫無實質內容的喊話，還在台灣內部找替罪羔羊。

國民黨敬告蔡英文總統及其國安團隊，在面臨兩岸困境時，不要只會卸責於國民黨，要有執政者的肩膀，拿出真正的辦法來。國民黨強調，抹黑了國民黨「求同存異、務實協商」的基本主張，對於邱太三期待兩岸關係「春暖花開」不會有實質助益。