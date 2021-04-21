藍委批太魯閣事故是「政府殺人」 台鐵準局長杜微竟點頭

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，前交通部長林佳龍為此下台，懸缺逾3個月的台鐵局長人事案昨則終於定案，由台鐵局副局長杜微升任。杜微今以準局長身分於立法院衛環委員會備詢，國民黨立委陳玉珍質詢時問杜微認不認為太魯閣事故是「政府殺人」？杜先點頭表示認同，引現場騷動，爾後才解釋是聽錯，他認為應是各種因素串連造成。

陳玉珍今問杜微是否認同太魯閣事件是政府殺人事件？杜微點頭表示認同，引起現場一片嘩然，他隨即改口是因各種因素串連起來造成的，杜微事後也解釋，他當下是聽成「政府責任」。

陳玉珍批評，政府本該引進智能安全管理，善用鐵道安全科技，因此這次的太魯閣事故是因作為而不作為，是故意行為，並追問杜微是否打算在全島沿線建置障礙物自動偵測系統？

杜微說，目前台鐵局正在研議要在哪些位置建置偵測系統，但不會是全線。防護有很多層級，不是每個路段都有危險，必須視路況而定，將擇有危險性路段建置。

陳玉珍接著問，養豬基金、前瞻計畫上百億、上千億，台鐵卻不在全島建置偵測系統，難道是交通部不給錢？交通部官員則上台回答，台鐵行車安全為交通部首要重視事項，看台鐵後續規畫，交通部會全力支持。

陳玉珍問，若全島沿線建置偵測系統，需要多少經費？杜微表示，目前尚未估算，並承諾6個月內研議出爐。

面對民進黨立委賴惠員質詢就任局長後的目標，杜微說，「我不是第1天上班，我已經上班了30幾年」，他算是比較了解台鐵局，第一要務是回歸疏運安全，包括行車、工地安全。

杜微說，台鐵環島路網上目前仍有許多改建、興建工程進行中，近期將檢視沿線204處工區，落實行車與工地安全，預計4月底完成檢視。