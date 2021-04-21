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藍委批太魯閣事故是「政府殺人」 台鐵準局長杜微竟點頭

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
即將由台鐵局副局長升任局長的杜微今在立法院衛環委員會接受質詢。記者葉冠妤／攝影
即將由台鐵局副局長升任局長的杜微今在立法院衛環委員會接受質詢。記者葉冠妤／攝影

台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，前交通部長林佳龍為此下台，懸缺逾3個月的台鐵局長人事案昨則終於定案，由台鐵局副局長杜微升任。杜微今以準局長身分於立法院衛環委員會備詢，國民黨立委陳玉珍質詢時問杜微認不認為太魯閣事故是「政府殺人」？杜先點頭表示認同，引現場騷動，爾後才解釋是聽錯，他認為應是各種因素串連造成。

陳玉珍今問杜微是否認同太魯閣事件是政府殺人事件？杜微點頭表示認同，引起現場一片嘩然，他隨即改口是因各種因素串連起來造成的，杜微事後也解釋，他當下是聽成「政府責任」。

陳玉珍批評，政府本該引進智能安全管理，善用鐵道安全科技，因此這次的太魯閣事故是因作為而不作為，是故意行為，並追問杜微是否打算在全島沿線建置障礙物自動偵測系統？

杜微說，目前台鐵局正在研議要在哪些位置建置偵測系統，但不會是全線。防護有很多層級，不是每個路段都有危險，必須視路況而定，將擇有危險性路段建置。

陳玉珍接著問，養豬基金、前瞻計畫上百億、上千億，台鐵卻不在全島建置偵測系統，難道是交通部不給錢？交通部官員則上台回答，台鐵行車安全為交通部首要重視事項，看台鐵後續規畫，交通部會全力支持。

陳玉珍問，若全島沿線建置偵測系統，需要多少經費？杜微表示，目前尚未估算，並承諾6個月內研議出爐。

面對民進黨立委賴惠員質詢就任局長後的目標，杜微說，「我不是第1天上班，我已經上班了30幾年」，他算是比較了解台鐵局，第一要務是回歸疏運安全，包括行車、工地安全。

杜微說，台鐵環島路網上目前仍有許多改建、興建工程進行中，近期將檢視沿線204處工區，落實行車與工地安全，預計4月底完成檢視。

杜微 台鐵 陳玉珍

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