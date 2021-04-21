找吳念真拍電影救司法信賴 藍綠委齊疑：都民眾誤解？

司法院秘書長林輝煌今至立法院司法及法制委員會備詢，說明本年度立法計畫、預算凍結項目和司法院組織法第九條條文修正草案。民進黨立委羅致政質疑司法院一直說民眾誤解司法，因此要成立新的處室，但現有「與社會對話小組」對話目的、對話形式、對話成效為何？他說，這不是假定民眾都是誤解司法，司法院就找導演吳念真拍電影，以為這樣就可以找回民眾的信心。

羅說，對話不是單向的，司法院要傾聽民眾的心聲，否則就算訓練民眾一個月，民眾也無法達到律師般的法律水準。

國民黨立委葉毓蘭對司法院要增設「新聞及法治宣導處」，質疑是像行政院一樣在「大撒幣」，不如實質提升司法審判品質。

葉並指司法院總把翁茂鍾案推給是十多年前的事件，但她認為這種說法看不出司法院改革的決心與能力，編再多的政策宣導費也是枉然。

立委李貴敏也認為增設「新聞及法治宣導處」也有大撒幣之疑，行政單位大內宣、司法院也有樣學樣？她質疑司法院拿「國民法官」當幌子編預算，手法人民無法相信，並說「也未免太小看你們自己的公共關係處了吧！」，怎可這樣玩國家體制？

林輝煌表示，司法院所屬36所法院常有輿論關注新聞，有必要加強對民眾的法治宣導，日本1953年設置廣告課，一直由法官兼任。

林輝煌表示，司法院司法行政廳職掌的「加強司法與社會多元對話方案之綜合規劃、推動及協調事項」，與發言人室職掌的「本院重要政策新聞聯繫發布、政策宣導」等事項，二者息息相關，功能、資源有部分重疊，因此才協調整合現有資源，欲提升司法行政效率。

林說，為提升行政效能，統整規劃法治教育、政策宣導的現有資源，因此修正司法院組織法第9條第10款，設立「新聞及法治宣導處」，執掌司法院重要新聞聯繫發布、重大輿情回應、政策宣導規劃及法治教育推廣等業務。

葉毓蘭以日前的中正大學民調詢問，質疑民眾對司法審判觀感只有26.7%的信任度，她認為判決結果不符合民眾期待、部分判決各審級歧異，以及富商翁茂鍾案等，都是壓垮司法滿意度的最後一根稻草。

葉毓蘭話鋒一轉，指法官和律師相較，根本是「低價勞工」，每個案件的報酬僅有2千多元且工作量又大，「俗又大碗」。葉毓蘭說，民眾上法庭，法官常講幾句話就結束，她認為法官也無奈，但司法院有無檢討「法官沒時間審理案件」；林輝煌表示，法官們一年新收案件約3百多萬件。

司法院表示，法官平均花在審案時間與案件簡易、民事、刑事、行政訴訟都不同。時代力量立委陳椒華則擔憂國民法官案負擔繁重，辯護資源若無合理對待，律師將興趣缺缺。