重新對準智庫、黨團後勤需求 國民黨三方平台明起停開

為重新對準黨團需求與後勤補給，國民黨每周四中午舉辦由黨高層、黨團三長與智庫高層共同參與的三方平台會議，本周起確定停開。知情人士表示，未來將由智庫執行長周守訓直接參與，黨團周四中午以「下周議題會議」方式取代。

黨團人士表示，相關決定是周一由主席江啟臣、黨團總召費鴻泰、智庫副董連勝文與周守訓4人會議拍板，主要是因黨團本會期新增「下周議題會議」與原平台會議時間衝堂，未來議題攻防後勤模式又將落實以黨團需求為主，才做出調整。

智庫人士也證實，原三方平台會議功能，未來將用別的方式落實，包含智庫代表受邀出席黨團大會、幹部會議與新增的「下周議題會議」；相關調整，原則上就是配合黨團，未來也會努力讓智庫與黨團隊互動一點，強化後勤支援前線準度。

國民黨三方平台會議始於前主席吳敦義時代，當時會議主席就是黨中央代表的黨副主席兼秘書長的曾永權，不僅透過會議直接解決智庫與黨團溝通與後勤需求，並對黨團下達作戰指令，黨團與智庫意見也可由曾帶回黨中央做後續處理。

2018年7月，當時的三方平台會議還參考2007年與2011總統大選勝選模式，升級為2018年選戰 P.K.小組，成為當年選戰攻防議題發動核心之一。但即使有三方平台，智庫的產出與黨團實際需求長期被質疑存有落差。

去年2月黨主席補選選舉期間，江啟臣拋出強化三方平台整合想法，要讓黨團、智庫、黨政策會建構程完整鐵三角，強化議題設定，啟動在野戰鬥模式，讓黨部與黨團能更密切並肩作戰。

江啟臣當選上任後，也兌現競選承諾，去年三月底即委由黨副秘書長柯志恩還舉辦三方平台幹部會議釐清過去問題，也確認將由幕僚世代扛起重新串接重責，也盼藉此解決黨團與智庫間溝通長期有落差問題。

但去年5月初連勝文接下智庫副董後，智庫與黨團關係再陷緊張，7月連受訪還公開表示，提醒黨團、黨籍立委要超前布署邊境解封議題，但「完全沒有人鳥我」。立院本會期黨團改朝換代後，矛盾更加大，周守訓也不再出席黨團相關會議。

知情人士表示，黨團希望整軍向前衝時糧草能跟得上，但智庫備戰態度過於被動，且常前線需衝鋒槍子彈衝鋒，後勤卻給步槍子彈；議題攻防上還常反客為主，搶著要衝第一線主導議題，相對也就分化黨整體戰力與攻防秩序。

知情人士說，其實三方平台會議早停開多次，這次決定實質將三方平台會議整併入黨團內部會議從簡運作，也是希望做為幕僚單位的智庫能重新對準黨團攻防議題的後勤需求，讓整體戰力更整合。