太魯閣事故落幕蘇貞昌沒事？孫大千：善惡到頭終有報

前立委孫大千今在臉書表示，交通部長林佳龍下台，次長王國材上台，太魯閣號事件好像就這樣落幕了。避過風頭之後，行政院長蘇貞昌又開始活跳跳的趴趴走了，然而真相清楚了嗎？公道討回了嗎？沒有，完全沒有。

孫大千表示，49條無辜善良的人命，代表著49個支離破碎的家庭，更代表著49個精彩燦爛的人生。對這些經歷生離死別傷痛的家屬朋友們來說，他們真正在意的是，太魯閣號事件的真相是什麼？還有，真正該負起法律責任、行政責任、和政治責任的人都被究責了嗎？

孫大千說，請蘇貞昌在若無其事的為愛將丁怡銘緩頰之前，自己先認真面對：一，為什麼不核定台鐵總檢討報告？二，為什麼不派任台鐵局長？三，為什麼不同意成立台鐵改革推動小組？四，為什麼關鍵的改革事項都沒有徹底落實？五，行政院長難道不需要負起政治責任嗎？

孫說，也許，對一個連神明都敢欺騙的政客來說，一痞天下無難事。也許，蘇貞昌不相信舉頭三尺有神明，但是請不要懷疑，善惡到頭終有報。