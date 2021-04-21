朱立倫引數據揭真相：台灣氣候變遷國際績效表現吊車尾

為因應乾旱，部分縣市已經採取「供5停2」限水政策，引發民怨。國民黨前主席朱立倫在臉書表示，面對水資源短缺應從需求面的管理做努力，就長期而言，全球氣候變遷問題不解決，未來缺水、限水恐怕變成台灣必須面對的新常態。但不幸的事實是台灣這幾年在國際評比「改善氣候變遷方面」表現吊車尾，這是政府「不願面對的真相」。

朱立倫表示，先進國家為了減少碳排放，紛紛減少火力發電，但是台灣這幾年卻是火力發電比率持續增加，2020年占總發電已高達82.23%。在火力全開之下，台灣在國際氣候變遷績效表現的評比排名倒數第五名，溫室氣體排放、再生能源發展、能源使用表現皆「非常差」。

朱立倫說，當美國總統拜登宣布重返巴黎協定展現降低碳排放的決心，法國總統馬克宏提出公投讓打擊氣候變遷納入憲法中，全球7個國家已經以修憲方式將氣候變遷入憲的同時，台灣必須展現決心將「氣候變遷」入憲，並且訂定明確的降低碳排放目標的時程表。

在能源管理上，朱立倫認為必須要有強制性的積極作為。將告別低電價政策，智慧電網列為施政重點，降低火力發電比率，早日還給民眾健康的肺，也讓台灣作為世界公民的一員為全球氣候變遷做出貢獻。