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將墓園畫出陽明山國家公園遭糾正 營建署喊無失職

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
監察院。圖／本報系資料照
監察院。圖／本報系資料照

監察院今天通過監委葉宜津等人所提調查報告，指陽管處在欠缺充分理由及土地變更回饋機制下，將多數已無墓園之實的富貴山墓園劃出陽明山國家公園，糾正陽管處與營建署。營建署今天表示，富貴山墓園土地所有權人依法提出陳情，陽管處依法辦理初審後，送營建署轉陳內政部國家公園計畫委員會審議，經該委員會2次專案小組會議審查未通過，復於該會第128、129次大會會議決議不採納，請陽管處通盤檢討園區內墓地後再議，營建署及相關人員一切依法辦理，並無失職。

營建署表示，國家公園計畫檢討變更訂有相關審議機制，民眾可於計畫公展及審議期間提出陳情意見，並於專案小組及委員會開會時申請陳述意見，管處依法受理審查，未來如因此禁止民眾提出陳情，可能面對行政訴訟，不宜偏廢。

營建署也說，另有關監委指示應建立土地變更利益回饋機制、執行程序等，已訂有通檢變更作業要點，未來將督導各管處針對個案變更原則之要件及公益性加強檢討。

國家公園 監察院 陽明山

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