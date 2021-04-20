丁怡銘問罪游辦？賴士葆：立院變「政院立法局」的縮影

去年因牛肉麵事件下台的行政院前發言人丁怡銘，3月回任政院顧問後又傳因反萊豬等公投案是否提對案消息外洩，致電立法院長游錫堃辦公室問罪。國民黨立委賴士葆表示，這不過是民進黨完全執政後，把立法院當政院立法局的執政縮影。

國民黨立委謝衣鳯則批評，游錫堃去年立院行使監察院長等人事審查權時，讓保安警察史無前例進入國會，就是自我矮化在先，讓行政權凌駕立法權，才導致現在連一個因過失請辭再回聘的行政院顧問，都可打電話來立法院長辦公室質問。

賴士葆說，全面執政的民進黨，從未把監督行政院的立法院當憲政機關看待，而只當作是行政院立法局，並以此通過數不的清違法、違憲的政策和法案，難怪丁怡銘重出江湖，初試啼聲會誤打誤撞搞不清體制權責，整個蔡政府不也都是如此？

賴士葆表示，丁怡銘去職負責後又迫不及待回鍋，重掌權力滋味即急於表現，吃緊弄破碗以為代表行政院長蘇貞昌就是一人之下，萬人之上，除蔡英文總統外，任何單位都在他麾下，所以大剌剌地打電話到立法院興師問罪。

賴士葆認為，丁怡銘就是因朝中有人包庇縱容，當初下台原本也只是虛晃唬弄國人罷了，下台3個半月以來也一直都在政院進出，所以從沒真正反思，至今搞不清他是怎麼下台的。

賴士葆說，民進黨全面執政後，讓很多跟對主子的年輕人春風得意、吃香喝辣，犯錯無妨，復出還晉身文官最高階，等同常務次長；丁怡銘也自詡是將相之才，拿著雞毛也可當令箭，這樣的行事風格和思維不改，負面新聞欲小不易。

謝衣鳯說，游錫堃應硬起來力阻立法院真變成「立法局」，否則這個「立法局」屆時會隸屬在總統府或行政院，還要看民進黨內如何鬥爭，屆時立法院只會更難堪。