新黨：吳成典願赴日本與日相、謝長廷共飲核廢水

日本決定排放福島核事故處理水，新黨今晚發出新聞稿指出，將在4月22日世界地球日的前夕，21日於日本在台協會前發起「你先喝、我Ok」抗議行動，並現場將貼有「稀釋氚水」的水瓶送交日本在台協會，同時對駐日大使謝長廷的錯誤發言及美日峰會聯合聲明將挑起戰端表達嚴正抗議。

新黨表示，日本官員有義務親飲核處理水證明無害；新黨主席吳成典和台北市議員侯漢廷願和日本官員共飲稀釋後的核處理水，同時痛批民進黨「假反核真跪日」，主張核電只要符合科學標準即安全，呼籲民眾支持重啟核四，莫被無腦反核團體綁架與帶風向。

新黨強調，科學是檢驗安全的唯一標準，只有在符合國際原子能組織IAEA的全程監督，以及跨國聯合監管的保證，才能放心福島核電廠的「處理水」除氚外無其他非天然放射性核種，且稀釋後的氚輻射活性在WHO飲用水輻射標準的1/7以下，處於可飲用的狀態。然而，日本首相菅義偉自己卻不聽信專家之言，拒飲此水，而政客更無人敢喝，反而散播了核處理水危險可怕的錯誤印象，被全世界譴責是剛好而已。

因此，新黨在日本在台協會前表達，要求菅義偉親飲此水，更要謝長廷喝、以昭公信。吳成典、侯漢廷也願意前往日本，共同飲用稀釋後的核處理水，「謝長廷不敢喝，無能增加台日友好，我來喝！」說服台灣人民及全球人民「處理水」的安全！新黨樂意幫日本解決國際譴責聲浪、比民進黨更能增加台日友好關係。

此外，新黨也痛批民進黨，假反核真跪日。民進黨身為反核政黨，理應有更大抗議舉動，不僅不如大陸、韓國，連如同新黨要求日本官員先喝的要求都做不到，反核是反假的，當初奪權倒馬現在媚日才是真的。

新黨表示，民進黨外交部只在台灣發表「關切」或「聲稱反對」，卻無向日本官方具體作為批判，反倒是謝長廷第一時間就站在日方立場對台灣發言；民進黨立委不向日本政府表達抗議、安排後續的跨國合作監管機制，卻急著批鬥在野黨與打壓民間團體發起的核四公投，本末倒置、尸位素餐。新黨強力譴責民進黨對核能議題雙重標準，表裡不一的打假球惡行。

新黨主張，能源議題不能再騙，日本與台灣的執政黨，都為了政治利益而不敢說真話。「核四危險」與「核廢料無解」兩者皆是台灣政客為了權力鬥爭編造的謊言，新黨要勇敢說真話。新黨強調，黑就是黑，白就是白，過濾的「處理水」安全、貯存的「核廢料」安全，國際原子能總署IAEA、世界核能發電協會WANO、歐盟OECD專家認證的核四廠，同樣安全。

另外，對於美日峰會聯合聲明52年來第二次提及台灣問題，新黨也強調美日無權決定台灣命運，明天也要請謝長廷說清楚美日聯合聲明事前有無通知台灣？兩岸戰事究竟美日如何保障？菅義偉說外交細節不便透露，倘若是會阻止北京武統，為何不敢說？是否美日會談結論就是放棄台灣？將日本視為大哥哥的謝長廷，必須說清楚講明白。

最後，今年8月28日公投，新黨呼籲民眾對重啟核四投下同意票，拯救台灣的能源危機、拯救台灣陷入反核用愛發電的智商危機。