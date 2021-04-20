林佳龍請辭生效 議員預測下一步台北市長是選項

林佳龍今日辭去交通部長生效，由王國材接任，新北市議員葉元之也在臉書預測林佳龍未來動向，認為無論參選台北市長或是行政院長蘇貞昌下台後的頂替人選，都是可能的選項。

交通部昨日特地為林佳龍舉辦歡送會，葉元之指出，這是為林佳龍精心營造漂亮的下台身影，好等待下一個更好的位置。

葉元之舉高雄市長陳其邁為例，2018年市長選舉輸給韓國瑜15萬票，選後和貓一起開直播並展現歌喉，忽然得到暖男稱號，洗白過去罵人「我是你爸爸」的惡劣形象，成功高升行政院副院長，進而參加高雄市長補選成功。

對於有人猜測林佳龍下一步要回歸台中選市長，葉元之認為，機會不高，上次輸盧秀燕20萬票外，蔡英文跟台中市民說「欠林佳龍一個道歉」，也幫林佳龍得罪台中市民。