獨／政院今討論跟騷法！最高5年有期徒刑 可給立即保護

行政院今上午開會，討論「跟蹤騷擾防制法」草案版本，除了針對跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金，且若犯者攜帶凶器，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併50萬以下罰金，同時，草案同意警察可爰參家庭暴力防治法，給予受害人即時保護。行政院發言人羅秉成表示，草案內容仍要做最後整理，會盡快提出。

屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，朝野立委盼早日完成跟騷法立法，要求行政院盡快提出版本。行政院今開會討論政院版內容。

據了解，會中草案版本定義「跟蹤騷擾行為」是指，以人員、車輛、工具、設備、電子通訊及其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願而與性或性別有關，有包括監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾，甚至要求約會等行為，使之心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

為對受害者提出立即性的保護，草案第4條規定，警察得「採取其他保護被害人之必要措施」，爰參考家庭暴力防治法第48條等規定，可於法院核發緊急保護令前，在被害人住居所守護或採取其他保護被害人或其家庭成員的必要安全措施，或者保護被害人及其子女至庇護所或醫療機構等。

第4條條文並指出，警方得以書面「告誡」跟騷行為人，指警察機關以警告、制止等方法，使行為人即時停止跟蹤騷擾，如行為屬實，可供檢察機關實施強制處分或法院審核保護令的參考。

依據草案規定，法院於審理終結後，認有跟蹤騷擾行為的事實，且情節有必要者，應依聲請或依職權核發保護令。另外，外國法院關於跟蹤騷擾行為的民事保護令，經聲請我國法院裁定承認後，得以執行。

草案規定，跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣30萬元以下罰金，且若犯者攜帶凶器或其他危險物品，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併50萬以下罰金。而違反保護令者，可處3年以下有期徒刑，或科或併科30萬元以下罰金。

草案並規定，若犯跟蹤騷擾行為者，又違反保護令，經法官訊問後，認定有反覆犯罪之虞，得以羈押。