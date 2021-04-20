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影／丁怡銘致電立院興師問罪？蘇貞昌：幕僚溝通要平和
行政院長蘇貞昌今天下午前往彰化市視察烏溪伏流水工程，在受訪時被記者問到前發言人丁怡銘傳出曾致電給立法院長游錫堃辦公室，疑似針對日前萊牛議題興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。蘇貞昌低調證實此事，他強調一向要求幕僚對外溝通要平和，感謝立法院這段期間以來支持，讓行政團隊為國家做事，大家應該互相加油。
由於水情持續緊張，經濟部水利署積極在彰化市開發伏流水井，預計最快5月烏溪伏流水計畫累計每日可供水5.5萬噸，為彰化找自有水源，行政院長蘇貞昌今天親自前往視察進度。
針對外界關切水資源不足問題如何解決，蘇貞昌表示，經濟部正積極找水、調水、節水，目前不會有供四停三的規畫。希望民眾能一同攜手渡過難關。
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